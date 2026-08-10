Anuncian nuevo sistema frontal en el Norte del país: dejará hasta 50 mm de lluvia y 80 cm de nieve

Un nuevo sistema frontal se proyecta para esta semana en el norte del país, con efectos principalmente en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

El fenómeno ingresaría entre este martes 11 y miércoles 12 de agosto, con mayor intensidad en la Región de Atacama. Actualmente, permanecen vigentes avisos por precipitaciones, viento y posibles tormentas eléctricas, de acuerdo a Radio Biobío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indicó que el fenómeno corresponde a una vaguada en altura, que generará condiciones de inestabilidad. Inicialmente, sus efectos se concentrarán en sectores cordilleranos y luego avanzarán hacia los valles.

Un aviso por viento moderado a fuerte se mantiene vigente para sectores cordilleranos. También existe una alerta por posibles tormentas eléctricas entre este lunes y martes, desde la cordillera de la Costa hasta la alta cordillera.

Las regiones de Atacama y Coquimbo también podrían registrar nevadas en sectores cordilleranos. En estas zonas, la isoterma cero se ubicará entre los 2.900 y 3.200 metros de altura.

Nuevo sistema frontal dejaría hasta 50 milímetros de lluvia y 80 centímetros de nieve

Los pronósticos anticipan acumulados de entre 10 y 20 milímetros de lluvia en sectores costeros y de pampa. En tanto, en la precordillera podrían caer entre 30 y 40 milímetros.

La cordillera de Atacama podría recibir hasta 50 milímetros de precipitaciones, junto con nevadas cuyos acumulados alcanzarían entre 70 y 80 centímetros.

Claudia González, de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en Atacama, Coquimbo y Antofagasta.

“Cabe destacar que estas precipitaciones se van a concentrar principalmente entre lo que es la región de Atacama, Coquimbo y Antofagasta, en donde se tienen avisos y alertas vigentes por tormentas eléctricas, por viento y también por precipitaciones. Además, las nevadas se esperan también que se concentren en sectores de cordillera de la región de Coquimbo y Atacama, en donde se mantiene una alerta vigente”, explicó.

Atacama mantiene monitoreo de quebradas y cauces

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, aseguró que existe una coordinación permanente entre las autoridades para enfrentar las precipitaciones asociadas al nuevo evento meteorológico.

La autoridad recordó que toda la Región de Atacama se encuentra bajo decreto de zona de emergencia. Por esta razón, los equipos continúan monitoreando las condiciones en distintos puntos del territorio.

“Estamos con decreto de zona de emergencia en toda la región de Atacama, por lo tanto, no hemos parado desde que nos anunciaron las precipitaciones hace dos semanas. Entonces estamos en constante monitoreo de las quebradas, de los cauces, de los ríos, de las cuencas”, subrayó.

Una eventual alerta por nevadas para la Región de Coquimbo permanece en evaluación. La medida podría concretarse durante las próximas horas.