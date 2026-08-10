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Pasajeros acusan larga espera y atochamientos en L1 del Metro

Metro informó a través de sus redes sociales que la situación se produjo luego de que un tren continuara su recorrido sin pasajeros desde la estación Unión Latinoamericana.

Eduardo Córdova
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Pasajeros acusan larga espera y atochamientos en L1 del Metro

Pasajeros de la Línea 1 del Metro de Santiago reportaron largas esperas y atochamientos mayores a los habituales. Esto, durante la hora punta de la mañana de este lunes.

Metro informó a través de sus redes sociales que la situación se produjo luego de que un tren continuara su recorrido sin pasajeros desde la estación Unión Latinoamericana, de acuerdo a Radio Cooperativa.

Incendio en el exterior de la estación

La causa del inconveniente fue un incendio registrado en un sector arbolado ubicado en el exterior de la estación Unión Latinoamericana. La emergencia posteriormente fue controlada.

Finalmente, Metro informó que el servicio fue restablecido tras el incidente.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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