Kast firma reforma constitucional para combatir el crimen organizado: Pidió rapidez y “altura de miras” al Congreso

El Presidente José Antonio Kast encabezó la mañana de este lunes la firma del proyecto de reforma constitucional, en el marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Con esta iniciativa impulsada por el Gobierno, se busca consagrar la seguridad pública en la Carta Magna como un deber del Estado.

En ese sentido, contempla la creación de un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes de estas organizaciones.

Durante la firma del proyecto, que se llevó a cabo en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, el Mandatario profundizó en la iniciativa y también envió un mensaje al Congreso.

Por un lado, según consignó Emol, pidió que el trámite de la reforma “sea rápido, porque tenemos que avanzar en esta agenda”.

“Cuando asumimos el gobierno, quien habla junto a este gran equipo de ministros, lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede, por largo, un solo Gobierno”, sostuvo.

“Esto no es atribuible a un solo Gobierno”

Asimismo, comentó que “uno podría atribuirle a un Gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data. Esto no es atribuible a la gestión o no gestión de un solo Gobierno”.

“Nosotros decimos, ‘cambió la mano’. Eso se ve reflejado en baja en temas de homicidio, en baja en temas de secuestro, en aumento del decomiso de drogas, en el control fronterizo (…). Pero nosotros tenemos que seguir avanzando, siempre en un mismo norte, recuperar la seguridad para nuestros compatriotas”, añadió.

Respecto a la reforma, precisó que “en el artículo 1º, está consagrada la seguridad nacional, y la seguridad pública está consagrada en otros artículos. Sin embargo, remarcó que “pero para que esté en las bases de la institucionalidad, es fundamental que esté en el artículo 1º”.

En cuanto a la creación del registro nacional de organizaciones criminales y terroristas, dijo que es “fundamental para que aquellos que ingresen a la organización criminal tengan claro que cambió la mano y que las sanciones serán distintas”.

A su vez, sobre los regímenes carcelarios diferenciados, mencionó: “No es solamente la telecomunicación, es mucho más que eso. Y que tenga claro que el que sea sancionado por esto tiene un antes y un después”.

Por otra parte, enfatizó que “creamos un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública para actuar con toda la fuerza del Estado de forma focalizada. Allí donde el crimen organizado desafía abiertamente el control del territorio con las policías al mando y la colaboración, como lo hemos visto en algunas ocasiones, eventual de las Fuerzas Armadas”.

“Poner a los chilenos por delante”

El Presidente hizo un llamado al Congreso para “discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante. Poner la seguridad por delante, porque es una urgencia total de nuestra nación”.

“Invitar a todas las corrientes políticas a pensar en Chile, a pensar en la familia chilena. Pensar en las personas que hoy día se ven afectadas por el crimen organizado y por el terrorismo”, sentenció.