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Terremoto 7,4 afectó a Colombia y destruyó edificios: se percibió en Ecuador y Panamá

El terremoto se registró a las 7:34 hora local (8:34 hora de Chile) y se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. También fue percibido en otras ciudades del centro y oeste del país.

Eduardo Córdova
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Terremoto 7,4 afectó a Colombia y destruyó edificios: se percibió en Ecuador y Panamá

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y también se percibió en países vecinos como Ecuador y Panamá.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ubicado en la costa del Pacífico. El sismo se produjo a una profundidad de 96 kilómetros.

El terremoto se registró a las 7:34 hora local (8:34 hora de Chile) y se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. También fue percibido en otras ciudades del centro y oeste del país.

La agencia EFE informó que partes de las fachadas de varios edificios se desprendieron en Cali y Manizales. En esta última ciudad, una de las torres de la catedral también sufrió daños.

Varios edificios resultaron afectados en Cali, ciudad donde hace tres días se realizó la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

EFE detalló que se registraron daños en diferentes inmuebles del centro de Cali y en el sector de las Canchas Panamericanas.

Gobernadora del Chocó reporta heridos y daños

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó personas heridas en su departamento y manifestó preocupación ante la posibilidad de nuevas réplicas.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, escribió la autoridad a través de sus redes sociales.

Córdoba también informó que existen personas heridas y daños de consideración en Quibdó, pese a que el epicentro se ubicó en San José del Palmar.

“Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, señaló.

Terremoto se sintió en Panamá y Ecuador

El Instituto de Geociencias de Panamá informó de manera preliminar que varias regiones del este del país sintieron el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia.

El movimiento provocó la evacuación de edificios en Ciudad de Panamá y otras localidades del país.

El terremoto también fue percibido en diferentes provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito. Asimismo, se sintió en varias zonas de Imbabura, provincia andina fronteriza con Colombia.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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