La playa del Trampolín, en Ceuta, se ha convertido en un refugio improvisado para cerca de 1.500 inmigrantes que permanecen a la espera de una solución a su situación.

La concentración de personas en este sector se produce debido a la sobresaturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que no cuenta con capacidad suficiente para recibir a todos los afectados.