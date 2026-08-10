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VIDEO: Los inmigrantes construyen rucos en la playa del Trampolín de Ceuta
La playa del Trampolín, en Ceuta, se ha convertido en un refugio improvisado para cerca de 1.500 inmigrantes que permanecen a la espera de una solución a su situación.
La concentración de personas en este sector se produce debido a la sobresaturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que no cuenta con capacidad suficiente para recibir a todos los afectados.