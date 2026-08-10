Quiroz no se cierra a declarar feriado el 17 de septiembre: “Tenemos que mirarlo con detalle”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no se cerró a la posibilidad de decretar feriado el próximo jueves 17 de septiembre para agregar un día más a los festejos dieciocheros, que este año solo contarán con tres jornadas de celebraciones.

“Tenemos que mirarlo con detalle. Siempre sabemos que estos feriados son muy bienvenidos por la gente, pero tenemos que tener siempre el cuidado de que no afecte el turismo, no afecte el comercio”, declaró Quiroz al llegar a la comisión de Hacienda del Senado.

“Mucha gente tiene la oportunidad de vender, de subir las rentas, de tener actividad. Hay gente que le gusta ir a pasear, está muy bien. Pero también hay gente que le gusta recibir a los que pasean, el turismo, así que hay que verlo con mucho cuidado y no apresurarse”, añadió.

Respecto a si el Gobierno se cierra a la posibilidad de decretar feriado el 17 de septiembre, el ministro subrayó que “a priori tenemos que pensarlo más”.

Consignar que la diputada Zandra Parisi (PDG) ingresó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026.

Lo anterior, apuntando a extender las celebraciones de Fiestas Patrias, facilitar el descanso de las familias y apoyar a sectores como el turismo, la gastronomía, los emprendedores y las pymes.