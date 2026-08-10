Primeros balances en Colombia: Reportan al menos 20 muertos por terremoto 7,4

Un saldo de al menos 20 muertos han dejado los primeros balances en Colombia, luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mañana de este lunes al país.

De momento, la ciudad más afectada es Pereira, donde se reportaron 18 víctimas fatales. Todo esto, según informó el alcalde Mauricio Salazar en entrevista con Caracol Radio.

En esta ciudad colapsaron varios edificios, y el jefe municipal manifestó que la situación “es crítica”.

Por su parte, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, comentó a Blu Radio que “hasta ahora registramos dos muertos”.

A su vez, el edil detalló que en la zona colapsaron entre 20 y 30 viviendas, además de varias iglesias. En ese marco, la Alcaldía habilitó tres albergues en diferentes puntos de la ciudad.

Presidente convoca a comité de emergencia

Paralelamente, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumió en el cargo el pasado viernes 7 de agosto, convocó un comité de emergencia para este lunes. Lo anterior, con el fin de atender los daños causados por el sismo.

También, anunció que viajará a Pereira para acompañar a los afectados. “He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, señaló en redes sociales.

“No están solos. El Estado está presente y actuando”, enfatizó.

En tanto, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, expresó que “en este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas”.

Cabe destacar que el terremoto ocurrió a las 07:34 horas locales (08:34 hora chilena). El movimiento telúrico tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

De inmediato, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, tanto en ciudades del oeste y centro del país, como Bogotá y Cali.