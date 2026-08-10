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Aumentan a 71 los muertos por terremoto en Colombia: Gobierno decretó “desastre nacional”

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) precisaron que la mayor cantidad de fallecidos se encuentra en el departamento de Risaralda, con 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y 4 en el Chocó.

Leonardo Medina
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Aumentan a 71 los muertos por terremoto en Colombia: Gobierno decretó “desastre nacional”

Las autoridades colombianas informaron que subió a 71 el número de fallecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó este lunes al país, cuyo epicentro fue en las cercanías de San José del Palmar.

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) precisaron que la mayor cantidad de víctimas fatales se encuentra en el departamento de Risaralda, con 40 muertos. Luego está el Valle del Cauca, con 27; y Chocó, con 4.

La Asocapitales participó en un comité extraordinario de desastres liderado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien había asumido en el cargo el pasado viernes.

A su vez, debido a la emergencia, el gobierno decretó estado de “desastre nacional” para movilizar recursos.

Según consignó Emol, las ciudades de Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas. 

Además de personas fallecidas, heridas y atrapadas, se registran edificios colapsados y afectaciones en infraestructura. Esto incluye a hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

La gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, comentó que en el Hospital Universitario de Cali, ciudad donde aún no hay cifras de fallecidos, se produjo el colapso de algunas áreas y hay personas atrapadas. Por lo mismo, Bomberos y el Ejército trabajan en las labores de rescate y evacuación.

“Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca”, indicó Toro. Asimismo, señaló que cerca del 80% de las edificaciones del municipio de El Cairo resultaron destruidas.

Consignar que el terremoto se registró a las 07:34 hora local (08:34 hora chilena) de este lunes. Su epicentro fue en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y tuvo una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Primeros balances en Colombia: Reportan al menos 20 muertos por terremoto 7,4
Source Texto: La Nación/Foto: El Espectador
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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