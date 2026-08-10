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“Tiempo al tiempo…”: Pamela Díaz responde duramente a Sergio Rojas luego que la tildara de “analfabeta”

Durante el programa, Sergio Rojas apuntó contra Pamela Díaz y la responsabilizó por la reestructuración del espacio televisivo. El animador manifestó su molestia y lanzó duras críticas contra “La Fiera”. Durante sus declaraciones, llegó a calificarla de “gorreada”, “analfabeta” y “matona”.

Eduardo Córdova
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“Tiempo al tiempo…”: Pamela Díaz responde duramente a Sergio Rojas luego que la tildara de “analfabeta”

Los inesperados cambios en “Hay que decirlo”, que incluyeron las salidas de Gissella Gallardo, Manu González y la psicóloga Alexandra Vidal, fueron abordados en “Qué te lo digo”.

Durante el programa, Sergio Rojas apuntó contra Pamela Díaz y la responsabilizó por la reestructuración del espacio televisivo, recogió La Hora.

El animador manifestó su molestia y lanzó duras críticas contra “La Fiera”. Durante sus declaraciones, llegó a calificarla de “gorreada”, “analfabeta” y “matona”.

Rojas expresó: “Pamela Díaz debería saberlo, porque es una mujer gorreada por todas sus parejas, abandonada por todos sus matrimonios (…) No te rías tanto, Pamela, no vaya a ser cosa que vuelvas a bailar con la fea como cuando trabajabas en TV+ y seas tú la que reciba el sobre azul”.

Pamela Díaz respondió a Sergio Rojas

Un registro con las declaraciones de Sergio Rojas comenzó a viralizarse en Instagram. El video llegó hasta Pamela Díaz, quien decidió responder públicamente al animador de “Qué te lo digo”.

“Y después anda pidiendo disculpas”, comentó la conductora de “Hay que decirlo”. La comunicadora acompañó su mensaje con emojis de risa.

Pamela Díaz también respondió algunos de los mensajes de apoyo que recibió de usuarios. A una seguidora que la respaldó le contestó: “y yo trabajando piolita”.

Finalmente, la comunicadora dejó abierta la posibilidad de tomar acciones judiciales contra el opinólogo, aunque no confirmó directamente que recurrirá a la justicia.

En ese contexto, Pamela Díaz publicó una enigmática reflexión: “Tres años en lo mismo, tiempo al tiempo”.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de video
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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