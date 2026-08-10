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“Hito histórico e inédito”: Gobierno autoriza a Codelco capitalizar el 100% de sus utilidades de 2025

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó que la decisión permitirá que los recursos permanezcan íntegramente dentro de la compañía, lo cual “representa una inyección directa de aproximadamente US$2.422 millones”.

Leonardo Medina
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“Hito histórico e inédito”: Gobierno autoriza a Codelco capitalizar el 100% de sus utilidades de 2025

Un anuncio inédito realizó este lunes el Gobierno, tras revelar que autorizó a Codelco para capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes al ejercicio 2025. Dicha decisión permitirá que los recursos permanezcan íntegramente en las arcas de la. compañía. 

El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y su par de Hacienda, Jorge Quiroz. Todo esto, en el marco de la conmemoración del Día del Minero, realizada en la División Andina de Codelco, en Los Andes.

“Quiero anunciarles que hoy marcamos un hito histórico e inédito”, comenzó diciendo el biministro Mas.

Luego indicó: “El Presidente ha tomado la decisión fiscal, patrimonial y política de autorizar a Codelco a capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025”. 

El secretario de Estado precisó que esto representa una “inyección directa de aproximadamente US$2.422 millones”.

“Por primera vez en los más de 50 años de historia el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual”, añadió, según consignó Emol.

En tanto, el ministro Quiroz señaló que “cada vez que ha habido utilidades se las ha llevado completas, pero las cosas tienen un límite. En la coyuntura actual el Estado tiene que hacer un esfuerzo esta vez”. 

“Voy a ser súper frío en esta materia. Pensamos que es un buen negocio que estos recursos queden en Codelco y que Codelco con estos recursos procure mantener su deuda, emprender proyectos relevantes y pensamos que esos recursos van a volver multiplicados”, complementó, de acuerdo a lo informado por 24 horas.

Fontaine destaca anuncio

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, destacó que el anuncio es “extraordinariamente importante” para la empresa estatal.

“La decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast es una señal de respaldo a Codelco y a la hoja de ruta que hemos planteado para fortalecer la empresa. Nada mejor que recibir esta noticia en el Día del Minero”, sostuvo. 

En la misma línea, planteó que “esta capitalización nos permite avanzar con mayor solidez, pero también nos impone una enorme responsabilidad: administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera, priorizando las inversiones realmente estratégicas para recuperar capacidad productiva y maximizar nuestro aporte al país y al Estado”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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