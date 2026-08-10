“Me dio vergüenza ajena”: Jorge Baradit comparte particular imagen de la zanja en la frontera Norte

El escritor y exconvencional Jorge Baradit sorprendió con una visita a la frontera entre Chile y Perú, en medio de un viaje al vecino país.

El autor de “Historia secreta de Chile” descendió del vehículo en el que viajaba para observar la zanja impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, de acuerdo a La Cuarta.

Baradit decidió registrar el momento y compartió una fotografía de la zanja con sus seguidores en redes sociales.

El exintegrante de la Convención Constitucional cuestionó la iniciativa del Ejecutivo. La medida fue una de las promesas de campaña y busca enfrentar la migración irregular.

“Hoy crucé la frontera con Perú y nos bajamos a mirar esta ridiculez. Honestamente, me dio vergüenza ajena”, escribió Baradit en su cuenta de X, donde publicó la imagen.

La publicación alcanzó decenas de miles de “me gusta” en cuestión de horas. Además, generó numerosas reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Hoy crucé la frontera con Perú y nos bajamos a mirar esta ridiculez.



Honestamente, me dio vergüenza ajena.

.#LaZanja pic.twitter.com/TMC8cmvXk5 — Jorge Baradit Morales (@baradit) August 9, 2026

Las reacciones a la publicación de Jorge Baradit

La exdiputada Natalia Castillo reaccionó al registro y escribió: “Jajajajaja dime por favor que estás we…”.

Por su parte, la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde comentó: “El fiel reflejo de que todo lo que se prometió fue una absoluta mentira”.

La publicación también generó comentarios divididos entre los usuarios, con críticas tanto a la construcción de la zanja como al propio Baradit.

“Eso no es una zanja, es la famosa metáfora”, señaló uno de los comentarios. Otro usuario escribió: “Un ridiculez total, como todos estos horrendos 5 meses”.

Entre las críticas contra el escritor, un usuario preguntó: “¿Y por qué no aprovecho, ya que cruzó la frontera, de irse y no volver?“.

Otro comentario sostuvo: ”Más patético fue ver los millones que se gastaron en las bocinas rascas que utilizaban para ‘advertir’ a los migrantes que no podían pasar la frontera”.

Finalmente, otro usuario respondió: “Hablas de ridiculez que es lo que tu gobierno anterior no fue capaz siquiera de hacerlo, vergüenza debería darte de opinar algo así”.