Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde los postres también son protagonistas

Una buena experiencia en un tenedor libre no necesariamente termina después de repetir carnes, sushi o mariscos. Para muchos comensales, la estación de postres es una parte fundamental del recorrido, especialmente cuando permite cerrar la comida probando varias alternativas dulces.

Si buscas qué hacer en Santiago y siempre dejas espacio para el postre, existen buffets donde la oferta va más allá de los platos salados. A continuación, conoce tres alternativas donde puedes terminar la visita recorriendo también su sección dulce.

Qué hacer en Santiago: más de 150 preparaciones y opciones dulces

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays destaca por la amplitud de su propuesta. El restaurante ofrece más de 150 alternativas entre platos calientes, sushi, carnes a la parrilla, mariscos, preparaciones asiáticas y postres, por lo que el recorrido por el buffet no termina con los platos principales.

La variedad permite alternar diferentes preparaciones antes de llegar a la sección dulce. Así, quienes disfrutan terminar el almuerzo o la cena con algo dulce también encuentran alternativas dentro del precio del tenedor libre.

Qué hacer en Santiago: un gran buffet con espacio para los postres

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda reúne más de 100 preparaciones entre sushi, pizzas, ceviches, carnes, mariscos, ensaladas, platos calientes y postres. Esta variedad lo convierte en una alternativa para quienes quieren probar diferentes sabores durante una misma visita.

Además, los postres forman parte de la amplia propuesta del buffet. Por ello, es posible pasar de las preparaciones saladas a distintas opciones dulces sin tener que pedir un plato adicional.

Qué hacer en Santiago: gastronomía peruana y un final dulce

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre es una alternativa para quienes prefieren los sabores peruanos. Su propuesta combina ceviches, carnes, pescados, mariscos, platos criollos y postres, permitiendo recorrer diferentes preparaciones durante la visita.

La experiencia también reserva espacio para el final dulce. Entre las alternativas mencionadas por sus visitantes se encuentra el helado de máquina, que permite cerrar el recorrido después de probar las distintas estaciones del buffet.

Un espacio para lo dulce dentro del tenedor libre

Los platos principales suelen llevarse toda la atención cuando se habla de tenedores libres. Sin embargo, los postres pueden convertirse en otro motivo para elegir un buffet, especialmente para quienes siempre reservan espacio para algo dulce.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y eres de los que nunca perdona el postre, estas alternativas permiten combinar una comida abundante con un final dulce incluido dentro de la experiencia.