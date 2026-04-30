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Ministro Alvarado tras controversia por recortes: “Demuéstrenme a qué persona se le ha quitado un beneficio social”

El titular del Interior, en conversación con Radio 13C, explicó que el oficio firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “no dice en ninguna parte que descontinúen un programa”.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Alvarado tras controversia por recortes: “Demuéstrenme a qué persona se le ha quitado un beneficio social”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, en conversación con Radio 13C, emplazó a la oposición a demostrar que a la ciudadanía se le han quitado derechos sociales,

Esto luego de que denunciaran que con los recortes presupuestarios se busca “desmantelar” el sistema de protección social.

Alvarado explicó que el oficio firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “no dice en ninguna parte que descontinúen un programa”. Y que el término se encuentra en el anexo del informe. 

Añadió que “en la estructura y en el cuerpo del oficio que firma el ministro Quiroz en ninguna parte se señala expresamente que hay que eliminar o descontinuar programas”.

“La novedad de este presupuesto o del inicio de esta fase es que primero dice, inicien el proceso del 2027 pero además vamos a hacer una planificación por los próximos cinco años”, agregó, consignó el medio citado.

Detalló que se establecen los lineamientos que apuntan a revisar aquellos programas que tienen “de acuerdo a auditorías y a procesos internos de larga data, hallazgos”. A estos, indicó, se pide que los “revisen, reformulen, replanteen, evalúen”. 

Alvarado indicó también que con la filtración de los oficios del Ministerio de Hacienda, “se amplifica una situación que no es tal”. 

Añadió que ve “a la oposición diciendo ‘van a cortar y terminar los beneficios sociales’, ‘este gobierno no tiene ninguna sensibilidad’, ‘el Presidente no va a cumplir con lo que nos dijo’. Pero demuéstrenme a qué persona se le ha quitado un beneficio social que legítimamente lo tiene adquirido”.

“Que me digan a quiénes. El Presidente está haciendo ejercicios de contacto con la ciudadanía, lleva dos post oficio, uno en la Sexta Región, anoche en Coyhaique. Nadie ha reclamado que se le ha quitado un beneficio. Pongámonos serios”, pidió el secretario de Estado. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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