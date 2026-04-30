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Alfredo Castro responde a las críticas por la serie de Matute Johns: “Pensé que podría ser una oportunidad…”

El actor, uno de los protagonistas de la serie de Netflix “Alguien tiene que saber”, planteó que “yo pensé tal vez ingenuamente que la familia, que tuvieron reuniones con Fábula, dieron testimonio también para la serie, pensé o pensamos, asumo las consecuencias, que la familia asumiría esto para reabrir el caso”.

Leonardo Medina
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Alfredo Castro responde a las críticas por la serie de Matute Johns: “Pensé que podría ser una oportunidad…”

El actor nacional, Alfredo Castro, se refirió a las críticas que ha recibido la serie de Netflix “Alguien tiene que saber”, producción basada en la desaparición de Jorge Matute Johns. 

La familia del joven fallecido cuestionó duramente la realización de la serie. En ese sentido, Castro, uno de los protagonistas de la producción, abordó la situación en una conversación con Radio Futuro.

“Legalmente esa serie se puede hacer”

“Yo empatizo con la madre absolutamente y con la familia, pero quiero dejar en claro que legalmente esa serie se puede hacer”, manifestó el intérprete.

Asimismo, planteó que “legalmente fue un hecho de conmoción pública en la cual la propia familia participó en programas, se hicieron recreaciones. En fin, se hicieron miles de cosas con el tema, por lo tanto legalmente el caso es posible ser tratado”. 

“Si no fuera así ni Netflix ni Fábula se hubieran embarcado en un problema, porque no se podría hacer nada en la vida”, añadió. 

Por su parte, Castro señaló que pensaba que la serie podría haber servido para reabrir la investigación.

“Yo pensé tal vez ingenuamente que la familia, que tuvieron reuniones con Fábula, dieron testimonio también para la serie, pensé o pensamos, asumo las consecuencias, que la familia asumiría esto para reabrir el caso”, enfatizó.

“Fue cerrado brutalmente de un día para otro por una jueza que dijo ‘a Carabineros no me lo tocan, y el caso se cierra’. Textual, está en la serie”, recordó.

“El duelo de la madre lo entiendo perfectamente, pero también pensé que podría ser una oportunidad, como pasó en el caso de los hermanos Menéndez en EEUU (…) caso que fue reabierto”, sostuvo.

A la vez, subrayó que “yo pensé que la familia iba a pedir reabrir el juicio, volver a investigar, porque la madre juró que mientras viviera no se iba a dejar de buscar”. 

“Pensé que la serie iba a servir para esto porque está hecho con respeto, con mucho cuidado por ella. Hay escenas notables de ella, entonces es muy emocionante”, expresó. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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