Despega desde Miami el primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela luego de siete años

Este jueves, y por primera vez en siete años, despegó desde Miami el primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela.

Los vuelos comerciales directos habían sido suspendidos en 2019, debido a las tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump, quien estaba en su primer mandato.

Ahora, como parte de la normalización de las relaciones entre ambos países, se realizó este primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, con destino a Caracas. El avión en cuestión es de American Airlines.

Según informó FOX News, el personal de la aerolínea entregó a los pasajeros pequeñas banderas venezolanas para celebrar el hito.

En el aeropuerto estuvo presente la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, La autoridad remarcó en una conferencia de prensa que “padres podrán reunirse con niños, abuelos con nietos y familias enteras con un hogar que los dio forma y crió”.

Desde el Departamento de Estado de EEUU destacaron el hecho, señalando que “durante casi 7 años no ha habido vuelos comerciales directos entre EEUU y Venezuela. Bajo el presidente Trump estamos cambiando eso hoy. Vuelos entre Miami y Caracas restaurados”.

Previamente, el Departamento de Transporte estadounidense había aprobado en marzo la solicitud de American Airlines para retomar vuelos directos desde Miami a Caracas y Maracaibo.

De acuerdo a lo consignado por Radio Biobío, el vuelo, que no viaja a plena capacidad, despegó a las 10:11 hora local (misma hora en Chile). Asimismo, aterrizaría en Venezuela pasadas las 13:00 horas.