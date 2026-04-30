Home Internacional "despega desde miami el primer vuelo comercial directo entre eeuu ..."

Despega desde Miami el primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela luego de siete años

El avión de American Airlines despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami con rumbo a Caracas, lo cual ocurre en medio de la normalización de las relaciones entre ambos países.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Despega desde Miami el primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela luego de siete años

Este jueves, y por primera vez en siete años, despegó desde Miami el primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela

Los vuelos comerciales directos habían sido suspendidos en 2019, debido a las tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump, quien estaba en su primer mandato. 

Ahora, como parte de la normalización de las relaciones entre ambos países, se realizó este primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, con destino a Caracas. El avión en cuestión es de American Airlines.

Según informó FOX News, el personal de la aerolínea entregó a los pasajeros pequeñas banderas venezolanas para celebrar el hito.

En el aeropuerto estuvo presente la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, La autoridad remarcó en una conferencia de prensa que “padres podrán reunirse con niños, abuelos con nietos y familias enteras con un hogar que los dio forma y crió”.

Desde el Departamento de Estado de EEUU destacaron el hecho, señalando que “durante casi 7 años no ha habido vuelos comerciales directos entre EEUU y Venezuela. Bajo el presidente Trump estamos cambiando eso hoy. Vuelos entre Miami y Caracas restaurados”.

Previamente, el Departamento de Transporte estadounidense había aprobado en marzo la solicitud de American Airlines para retomar vuelos directos desde Miami a Caracas y Maracaibo.

De acuerdo a lo consignado por Radio Biobío, el vuelo, que no viaja a plena capacidad, despegó a las 10:11 hora local (misma hora en Chile). Asimismo, aterrizaría en Venezuela pasadas las 13:00 horas.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Dos adultos mayores mueren en incendio tras explosión ...

El capitán de Carabineros, Héctor Casanova, indicó que el hecho se inició a eso de las 10:50 horas. Según información preliminar, aparentemente el incendio se inició por la explosión de un cilindro de oxígeno.

Leer mas
Nacional
Municipalidad de Zapallar confirma que realizará desfi...

Mediante una declaración pública, el municipio confirmó la noticia y entregó detalles de la decisión. “Queremos ser claros en señalar que la determinación de retrotraer la suspensión inicial del desfile se enmarca en un proceso de diálogo y articulación entre las partes. Donde todos tuvimos la mejor disposición para resguardar el interés colectivo”.

Leer mas
Nacional
“Tengo un solo jefe”: Poduje descarta cortar programas...

El ministro de Vivienda, en conversación con Radio Infinita, dijo que el titular de Hacienda le solicitó diversas gestiones: “Yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió, algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer”. Entre las medidas descartadas, subrayó que “no vamos a cortar los programas de pavimento participativo”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/