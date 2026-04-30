Municipalidad de Zapallar confirma que realizará desfile en honor a las Glorias Navales

La Municipalidad de Zapallar revirtió su decisión inicial y confirmó que sí realizará el desfile de Glorias Navales, coordinado con la Armada y la Gobernación Marítima.

Aunque en un comienzo se había optado por destinar los recursos a ayudas sociales, según anunció el alcalde Gustavo Alessandri, ahora se ajustarán otros presupuestos para mantener ese apoyo sin cancelar la conmemoración.



Mediante una declaración pública, el municipio confirmó la noticia y entregó detalles de la decisión. “Queremos ser claros en señalar que la determinación de retrotraer la suspensión inicial del desfile se enmarca en un proceso de diálogo y articulación entre las partes. Donde todos tuvimos la mejor disposición para resguardar el interés colectivo”, inicia el comunicado.



“En ese contexto, la administración municipal seguirá firme en su objetivo de entregar ayudas directas a vecinos y vecinas de la comuna. Por lo que se evaluará, junto al Concejo Municipal, la reasignación de recursos en distintas áreas, con el fin de mitigar el impacto del aumento del costo de vida y responder a las necesidades que hoy enfrentan numerosas familias”, continúa.



“En ese marco, se ponderaron distintos elementos para la toma de decisión. Buscando alcanzar un equilibrio entre mantener el enfoque humano que motivó la evaluación inicial y resguardar la relevancia de esta conmemoración como un espacio de unidad para el país”, explica el texto.



“Esta definición refleja una convicción institucional que nos impulsa a avanzar con responsabilidad, poniendo en el centro a las personas, sin renunciar al valor de aquellas tradiciones que nos convocan y nos recuerdan que, incluso en contextos complejos, la unidad sigue siendo el camino”, finaliza.