“Tengo un solo jefe”: Poduje descarta cortar programas y minimiza rol de Quiroz

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, enfatizó que su única autoridad es el Presidente José Antonio Kast y no el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Recalcó además que no aplicará recortes a los programas de su cartera, pese a la minuta de Hacienda que plantea revisar diversas iniciativas.



En conversación con Radio Infinita, explicó que “vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”.



Poduje relató que Quiroz le solicitó diversas gestiones. “Yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió, algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer”. Entre las medidas descartadas, subrayó que “no vamos a cortar los programas de pavimento participativo”.



Consultado sobre si Hacienda había pedido revisar ese programa, respondió: “Sí, que lo revisáramos, porque él dice que la minuta quedó mal escrita”.



El ministro defendió su continuidad, destacando que “es de los más antiguos de Chile, tiene un costo marginal y es muy querido por los alcaldes. Porque además son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles”.

“Pidió evaluar cortar el mejoramiento de condominios sociales”

También mencionó otra propuesta de ajuste. “También quería que cortara, bueno, pidió evaluar cortar el mejoramiento de condominios sociales, que son viviendas que entregamos hace 20 años, 30 años. Donde los techos hay que reponerlos (…) y por supuesto que no lo voy a cortar”.



Respecto a su negativa, señaló que la discusión sigue abierta.“Tenemos que ver la forma en que vamos a sacar los recursos para financiar el plan de Reconstrucción. En eso estamos”.



Al ser consultado sobre la autoridad de Quiroz, Poduje fue categórico. “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay, como la ministra Trinidad Steinert”.



Y cerró con una definición institucional: “El único primus inter pares es el Presidente de la República, él es mi jefe”.