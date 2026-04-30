Qué hacer en Santiago: panoramas para este fin de semana largo

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante este fin de semana largo, la Región Metropolitana ofrece una variada cartelera de panoramas para todos los gustos. Desde ferias y eventos temáticos gratuitos, hasta música en vivo, hay alternativas ideales tanto para salir en familia como con amigos.

Estos panoramas invitan a recorrer y descubrir nuevas propuestas y ser parte de experiencias que combinan cultura y entretención. Este fin de semana se presenta como una buena oportunidad para aprovechar la ciudad y armar un plan distinto sin salir de Santiago.

Qué hacer en Santiago: ferias y eventos temáticos para recorrer este fin de semana

Mercado Román

Dirección: Román Díaz 474, Providencia, Región Metropolitana.

El Mercado Román vuelve con una nueva edición, consolidándose como uno de los mejores panoramas para recorrer con calma y descubrir marcas locales. En este espacio se reúnen distintos oficios y emprendimientos, desde joyería y papelería hasta ilustración, vestuario, accesorios y floristería, donde se valora el diseño y lo hecho a mano.

Este mercado destaca por su ambiente cercano y por impulsar el trabajo de creadores emergentes, por lo que es un panorama diferente y creativo, sumándose a las opciones de qué hacer en Santiago.

Fecha: 1 y 2 de mayo

Hora: 12:00 a 19:00 hrs.

Expo Yoda

Dirección: Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes, Región Metropolitana.

La instancia contará con entrada liberada para todos los asistentes, organizado por Magiic Pro, el evento busca posicionarse como uno de los panoramas más llamativos para los seguidores de la saga Star Wars en la capital.

Durante el día, habrá una programación con distintas actividades, entre los principales atractivos destacan los cosplayers, agrupaciones y comunidades temáticas, además de presentaciones como esgrima Jedi, talleres para adultos y niños, pasarelas temáticas y shows musicales.

A esto se suman expositores, concursos y trivias, e incluso, durante la jornada se realizará un sorteo de entradas dobles para el esperado estreno de The Mandalorian and Grogu, sumando un incentivo extra para asistir.

Fecha: Sábado 2 de mayo

Hora: 10:30 a 19:00 hrs.

Qué hacer en Santiago: panoramas culturales con música, baile y experiencias en vivo

FERIA CHIBI

Dirección: Vicente Valdés 395, Espacio Vicente Valdés, La Florida, Región Metropolitana.

Para quienes disfrutan del K-pop y la cultura asiática, la Feria Chibi, se trata de un encuentro gratuito que reúne música, baile y a una gran comunidad en un ambiente entretenido.

Durante la jornada habrá presentaciones de dance cover, espacios de random K-pop para bailar, además de expositores con productos temáticos y una zona de comida para complementar la experiencia. A esto se suman juegos, trivias, concursos y sorteos.

También, habrá un concurso de ramen picante, donde los participantes pondrán a prueba su resistencia por la posibilidad de ganar un álbum random de K-pop. En conjunto.

Fecha: 3 de mayo

Hora: 12:00 a 19:30 hrs.

Furia Jazz

Dirección: Av. Sta. Isabel 052, Providencia, Región Metropolitana.

Para quienes buscan un panorama con música en vivo, la Furia Jazz se suma a las celebraciones del Día Internacional del Jazz. El evento invita a disfrutar de presentaciones en vivo, ideal tanto para fanáticos del género como para quienes quieran descubrir nuevos sonidos.

Además, habrá una dinámica especial para músicos, quienes asistan, compren su entrada y participen tocando en el escenario recibirán un shop como parte de la experiencia.

Una alternativa distinta para vivir la música en directo y sumar un panorama cultural a este fin de semana largo, perfecta para quienes buscan qué hacer en Santiago.