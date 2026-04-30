Ministra Steinert se refiere a rol de su exmarido como defensor de un condenado por narcotráfico

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió en esta jornada a la noticia publicada por el vespertino La Segunda en la que se informa que mantiene una sociedad con un exdefensor de un condenado por narcotráfico.

Según consignó T13, se trata de su exesposo y padre de sus hijas, Rodrigo Irrazabal Izikson. Este se encuentra en la lista de abogados que han defendido causas de este tipo. Este registro lo mantiene la Contraloría por Ley de Drogas.

Irrazabal representó a un hombre que fue sorprendido en Talca transportando 758 gramos de marihuana elaborada para entregarla a un tercero no identificado. Tenía, además, 9 kilos de esta droga en su domicilio. La sentencia se dictó en 2010 y fue condenado a 7 años de prisión.

En 2013, defendió a un inspector de la PDI que fue condenado por haber facilitado un polar de la institución que se usó en un robo.

“El abogado con que el titular me vincula es mi exmarido”

Tras la revelación, la ministra Steinert salió a declarar que “el abogado con que el titular me vincula es mi exmarido. Con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”.

Agregó que la relación de su exesposo “con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”. Y aclaró que él solo representó a una persona vinculada al delito mencionado.

La secretaria de Estado sostuvo ante la prensa que una vez conocida la información que publicó el medio, su exesposo le indicó que “en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico. Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión, en política no todo vale”.

El Presidente Kast fue consultado al respecto durante el lanzamiento del plan de mejoramiento de la Carretera Austral.

Si bien manifestó que es “bienvenida toda información que se pueda recibir. Nosotros volvemos a decir, no tenemos nada que esconder. Por lo tanto, si ha aparecido una información respecto de un ministro, de otro ministro, de mí, lo vamos a ir analizando en cada uno de los casos”. Y que van a “dar la cara siempre”.