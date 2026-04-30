Quiroz evita polemizar con Poduje: “Entendemos su preocupación”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reaccionó a los dichos del titular de Vivienda, Iván Poduje, quien desestimó su sugerencia de recortar una serie de programas. Aseguró que “entiende su preocupación”.

En conversación con Radio Infinita, la mañana de este jueves, Poduje se negó a recortar los programas de pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales. Esto pese a la recomendación del titular de Hacienda, consignó 24Horas.

“Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, Presidente de Chile. Es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre los muchos que hay”, dijo.

El ministro de Vivienda publicó posteriormente en redes sociales la firma del proyecto de Pavimentos Participativos, destacando una “inversión histórica de $46 mil millones”.

María José Hoffmann: “Una insolencia del porte de un buque”

Las declaraciones generaron críticas desde el oficialismo. La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, calificó el tono como “inadmisible”. “Una insolencia del porte de un buque. Habría que explicarle que es precisamente el Presidente Kast quien ha mandatado al ministro Quiroz para que haga este recorte”, afirmó.

El ministro Quiroz, al ser consultado por la prensa, se limitó a señalar que “el ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío”.

“Entendemos su preocupación y es por eso que estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley y poder obtener los fondos”, sostuvo, consignó 24Horas.

Por otro lado, al ser consultado sobre si consideraba “insolentes” los dichos de su par, reiteró que comprende la preocupación del titular de Vivienda, sin profundizar.