Detienen en flagrancia a banda que robaba cobre en Avenida España en Valparaíso

Una denuncia telefónica recibida por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, alertó que un grupo de personas se encontraba realizando roturas a la carpeta asfáltica. Esto en la Avenida España, en Valparaíso.



De inmediato la autoridad se dirigió hasta el lugar junto a un equipo de este servicio. Lograron descubrir que una banda delictual se encontraba extrayendo tubos de cobre desde debajo de la ruta.



Una parte del grupo escapó en una camioneta y otros dos antisociales, huyeron a pie cruzando la transitada vía.



Tras una persecución y habiendo avisado a Carabineros, la autoridad, junto al personal policial, lograron la detención de estos delincuentes.



Así lo relató el delegado Millones. Explicó que, tras haber recibido la denuncia a su teléfono, “nos constituimos rápidamente en el lugar, vimos a dos personas, había una camioneta, tenían la avenida España con conos y nuevamente mucha perforación en la calle. Dos jóvenes huyeron hacia el cerro Los Placeres”.



“Tomamos la decisión de ir tras ellos, en una decisión apresurada para evitar que escaparan. Los encontramos en el costado de la Universidad Santa María. De inmediato llamamos al cuadrante de Carabineros, quienes llegaron, además de la unidad municipal. Logramos comprobar la presencia de estos delincuentes con las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que daba cuenta que efectivamente eran ellos los que habían huido y que estaban perforando la calle”, agregó el delegado.

Los delincuentes abrieron una vieja tapa de alcantarillado

Tras la detención y luego de haber asegurado el perímetro donde la banda estaba realizando perforaciones en la Avenida España (entre la Caleta Portales y la Universidad Santa María, en dirección hacia Valparaíso), se comprobó que los delincuentes habían abierto una vieja tapa de alcantarillado. Esta se encontraba debajo de la carpeta asfáltica. Desde el interior de esta ruta, por una especie de túnel, estaban extrayendo tubos de cerca de 30 kilos de cobre que pertenecían a un cableado que se encontraba en desuso.



Millones detalló que “logramos determinar que efectivamente se trataba de un robo, o en este caso, un robo frustrado. Aquí hubo una planificación, porque efectivamente los vehículos huyeron cuando llegamos. Estamos hablando de mucho material que estaba cortado. Estos son cables que están no utilizados, en desuso, pero representan un cuantioso material”.

“Estas personas estuvieron realizando distintos forados en la avenida España”

El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Valparaíso, Elisardo Tapia, explicó que “estas personas estuvieron realizando distintos forados en la avenida España, buscando las tapas de alcantarillas que se encontraban recubiertas con el asfalto”.



Contó que “el día de ayer, efectivamente lograron dar con estas tapas y se encontraban ya sustrayendo cables de cobre. Habían cortado trozos de más o menos treinta kilos cada uno, de los cuales se alcanzaron a recuperar veintisiete trozos de cable de cobre. Y se detuvo a dos de los integrantes de esta banda”.



“Los antecedentes preliminares nos dan cuenta de que estas personas (de 23 y 21 años) habían sido detenidas en la Región Metropolitana por este mismo tipo de hechos. Uno de ellos ya cuenta con condenas por el mismo tipo de delito. Ambos se encuentran formalizados y con medidas cautelares en causas que están vigentes en la región Metropolitana”, agregó el persecutor.



El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Valparaíso, indicó que “a través de la diligencia realizada por el Departamento del OS9, obviamente dirigido por la Fiscalía, se logró establecer que estas perforaciones daban a una cámara en donde mantenían un acopio de distintas barras con cobre al interior”.



“Efectivamente el trabajo conjunto entre la municipalidad, la delegación y Fiscalía, ha logrado la detención de estas personas para poder, a través de un proceso investigativo, verificar efectivamente cuál era el fin y cuántas personas estarían involucradas”, añadió el coronel.



Agregó que “ambas personas son chilenas, mantienen antecedentes penales, sin órdenes vigentes, pero sí mantenían antecedentes por el mismo hecho en otra ciudad”.



La acaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, en tanto, señaló que “quiero indicar que nosotros como municipio, y yo como alcaldesa, he estado atenta a esta situación porque nos estuvieron realizando distintos tipos de hoyos en la avenida España, buscando precisamente estas tapas de alcantarillado que eran antiguas y ya sabemos que eso era para poder extraer estos pilotes, o estas barras, que contienen harta cantidad de cobre”.