Lugares turísticos en Chile: fauna del norte y dónde habitan sus animales del desierto

La flora y fauna del norte de Chile es un reflejo de esta resistencia, con especies que han logrado sobrevivir en entornos de gran altura, escasez de agua y temperaturas cambiantes.

Por lo que, explorar la zona norte de Chile no solo implica recorrer sus paisajes, sino también descubrir a los animales que habitan estos ecosistemas. Desde mamíferos hasta aves, muchas de estas especies pueden observarse en distintos lugares turísticos de Chile, donde la naturaleza se convierte en protagonista y permite conocer de cerca la riqueza del desierto.

Lugares turísticos de Chile: dónde ver la vicuña y la vizcacha chilena en el norte

Vicuña

La Vicuña es un mamífero nativo de la zona altiplánica de Chile, especialmente presente en regiones como Región de Arica y Parinacota y Región de Antofagasta.

Habita principalmente en zonas de gran altura y en la zona norte de Chile, sobre los 3.500 metros, donde el clima es extremo, con bajas temperaturas y escasa vegetación. Aun así, este animal se adapta a este entorno.

Uno de los mejores lugares para observar a la Vicuña en su hábitat natural es la Reserva Nacional Las Vicuñas. Este territorio protegido forma parte de la Reserva de la Biósfera Lauca y se ubica a más de 4.000 metros de altura. En este lugar, las vicuñas se desplazan libremente en grupos y es común verlas a lo lejos mientras recorren el altiplano.

Vizcacha

La Vizcacha es un mamífero característico del norte de Chile, presente principalmente en zonas cordilleranas de la Región de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta, formando parte de la fauna que destaca dentro de los lugares turísticos de Chile.

Habita en sectores rocosos y de gran altura, donde encuentra refugio entre grietas y acantilados. Al igual que otros animales del altiplano, está adaptada a condiciones extremas, con temperaturas bajas y escasez de vegetación.

Uno de los mejores lugares para observar a la vizcacha en su entorno natural es el Parque Nacional Lauca. En este tipo de paisajes, es habitual encontrarlas en grupos pequeños, saltando entre las formaciones rocosas o descansando al sol, lo que las convierte en una de las especies más llamativas y fáciles de reconocer del altiplano chileno.

Flora y fauna del norte de Chile: especies emblemáticas del desierto y el altiplano

Zorro Culpeo

Está presente en distintas zonas del país, especialmente en la Región de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta.

Habita en ambientes diversos, desde el altiplano hasta sectores precordilleranos, adaptándose a condiciones extremas como bajas temperaturas y escasez de agua. Se caracteriza por su pelaje espeso, tonos rojizos y su gran tamaño en comparación con otros zorros, además de ser un animal ágil y sigiloso.

Uno de los mejores lugares turísticos de Chile para observar al zorro culpeo en su entorno natural es el Parque Nacional Lauca. Aunque es más difícil de ver que otras especies, su presencia es clave dentro del ecosistema del norte, convirtiéndolo en un animal emblemático de la fauna chilena.

@joaquingzr Conoces al Zorro Culpeo? Aquí te dejo algunas fotos de los encuentros que he tenido con él! Recuerda que por mucho que se vea tierno y como un perrito… no deja de ser un animal salvaje. No lo alimentes y manten una distancia prudente para su observación. #zorro #culpeo #chile #fauna ♬ sonido original – Joaquin🐋

Flamenco chileno

Es una de las aves más llamativas de la zona norte de Chile, donde se concentra gran parte de su población y reproducción. Aunque habita en distintos lugares del país, es en el altiplano nortino donde comparte territorio con otras especies como el flamenco andino y de James.

Se encuentra principalmente en ambientes de agua poco profunda, como lagunas y salares, donde se alimenta filtrando pequeños organismos.

Uno de los mejores lugares para observarlo es la Reserva Nacional Los Flamencos, donde es común verlos en grandes grupos en paisajes únicos del desierto.