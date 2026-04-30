Cancillería activa gestiones por chilenos en Flotilla Global Sumud e instruye seguimiento consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación este jueves, tras los hechos vinculados a la Flotilla Global Sumud, donde se informó la participación de al menos 7 ciudadanos chilenos.

La organización de la flotilla denunció que una parte de las embarcaciones fueron interceptada por Israel en aguas internacionales.

Al menos 15 barcos fueron rodeados, y según trascendió, en las embarcaciones capturadas habría estado la chilena Macarena Chahuán, quienes periodista y profesora de árabe. Además, es exfuncionaria del Ministerio del Interior y del Ministerio de Vivienda.

Comunicado de Cancillería

En ese marco, la Cancillería emitió un comunicado, subrayando que busca monitorear y resguardar la situación de los 7 ciudadanos chilenos.

“El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los recientes acontecimientos vinculados a la Flotilla Global Sumud, en la cual se ha informado la participación de al menos siete ciudadanos chilenos”, indicó.

A la vez, precisó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando las gestiones pertinentes con todas las partes involucradas”.

En paralelo, se instruyó “el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales”. Lo anterior, con el objetivo de velar “por la protección de sus derechos e integridad”.

“Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la protección de la población civil y la promoción de soluciones pacíficas de las controversias”, concluyó.