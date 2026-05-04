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Ejército de Irán afirma que atacó buque de guerra de EEUU que intentó ingresar a Ormuz

“Tras una firme y rápida advertencia de la Armada de la República Islámica, se ha evitado la entrada de destructores estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz”, indicó el Ejército en un breve mensaje.

Patricia Schüller Gamboa
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Ejército de Irán afirma que atacó buque de guerra de EEUU que intentó ingresar a Ormuz

El Ejército de Irán aseguró este lunes que impidió el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz. Esto después de que el presidente Donald Trump anunciara una iniciativa “humanitaria” desde hoy para facilitar la salida de los barcos atrapados por el bloqueo.

“Tras una firme y rápida advertencia de la Armada de la República Islámica, se ha evitado la entrada de destructores estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz”, indicó el Ejército en un breve mensaje. No entregó más detalles sobre lo sucedido, según recogió la cadena de televisión pública iraní IRIB.

Fuentes locales citadas por la agencia iraní de noticias FARS señalaron que el buque fue objeto de un ataque con dos misiles tras ignorar las advertencias de la Armada iraní contra su navegación en la zona. Esto habría forzado su retirada de la zona.

Mando Central de EEUU no se ha pronunciado

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región de Oriente Próximo, no se ha pronunciado por ahora sobre el hecho. No han trascendido informaciones sobre posibles daños o víctimas.

El comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Alí Abdulahi, alertó, unas horas antes, de que “cualquier fuerza armada extranjera” será atacada. Esto si “intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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