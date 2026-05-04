Este lunes parte la restricción vehicular en la RM con los dígitos 8 y 9

Como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2026, este lunes entra en vigencia la restricción vehicular permanente en la Región Metropolitana.



Esta medida tiene como objetivo reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire durante los meses de invierno, y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.



La restricción vehicular regirá de lunes a viernes, excepto festivos. El horario es de 7:30 de la mañana a 21:00.

La multa por no respetar esta medida es de 1 a 1,5 UTM, esto es, desde los $70.588 a los $105.882 al valor actual.



El calendario de dígitos es el siguiente:



-Lunes 8 y 9.



-Martes 0 y 1.



-Miércoles 2 y 3.



-Jueves 4 y 5.



-Viernes 6 y 7.

Vehículos con sello verde inscritos después del 1 de septiembre de 2011 no se verán afectados

Los vehículos con sello verde inscritos después del 1 de septiembre de 2011 no se verán afectados por la restricción vehicular. Habrá dígitos extra en caso de registrarse preemergencia o emergencia ambiental.



En tanto, todos los automóviles sin sello verde no podrán circular dentro del perímetro del anillo Américo Vespucio, esto en el horario antes mencionado.



Las principales fuentes de emisiones de contaminantes en la RM, en un año normal, son el Transporte (33%), Maquinaria 20%, Leña (34%) e Industria y Fuentes Fijas (12%).