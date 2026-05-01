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Marcha por el Día del Trabajador: se registran incidentes y Metro cierra estaciones

Según consignó 24Horas, asistentes a una marcha paralela, convocada por la Central Clasista de Trabajadpres (CCT), en el sector de la Universidad de Santiago, se enfrentan a carabineros, quienes han comenzado a dispersar a los manifestantes con el carro lanza aguas.

Patricia Schüller Gamboa
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Marcha por el Día del Trabajador: se registran incidentes y Metro cierra estaciones

Este viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, cientos de manifestantes se congregaron, cerca de las 10 horas, frente al Palacio de La Moneda y a un costado de la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para participar en la marcha convocada por la multisindical.

Esta es la primera protesta de un 1 de mayo bajo el mandato del Presidente Kast,

Se han realizado varias marchas. Una es de la CUT, otra de la Central Autónoma de Trabajadores y la otra convocada por la Central Clasista de Trabajadores (CCT).

Según consignó 24Horas, asistentes a la marcha convocada por la CCT, en el sector de la Universidad de Santiago, se enfrentan a carabineros, quienes han comenzado a dispersar a los manifestantes con el carro lanza aguas.

Dicha manifestación obligó al cierre de varias estaciones del Metro correspondientes a la Línea 1: Alberto Hurtado, Universidad de Santiago. Estación Central, Unión Latinoamericana, República y Los Héroes. 

En ese contexto, la Prefectura Central de carabineros informó que “un grupo de sujetos arroja fuegos de artificio en las intermediaciones de metro ULA poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes. Prefiera vías alternativas y circule con precaución”.

Por su parte, carabineros informó respecto a una emergencia que se registró en el mismo sector, luego de que un hombre mayor sufriera una caída: “En la intersección de Matucana con Alameda, a las 11:20 horas aproximadamente, un hombre adulto asistente a la marcha tras una aparentemente descompensación, sufrió una caída en la vía pública. A raíz de esto, carabineros inmediatamente permitió el ingreso oportuno de equipos de emergencia para su rápida atención, siendo trasladado a centro asistencial”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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