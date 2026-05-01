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Ministro Rau anunció indicaciones a Sala Cuna y mesa técnica por “emergencia laboral”

En el Hospital del Trabajador, donde el Gobierno conmemoró este 1 de mayo, el titular del Trabajo manifestó la necesidad de un mayor plazo del original para presentar indicaciones al proyecto. En sus disposiciones más polémicas dispone eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio y establece una cotización obligatoria por parte del empleador,

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Rau anunció indicaciones a Sala Cuna y mesa técnica por “emergencia laboral”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, uno de los emblemáticos del exgobierno de Gabriel Boric.  Y adelantó una mesa de técnica de empleo para abordar la situación de “emergencia laboral” que expuso el Presidente Kast.

En el Hospital del Trabajador, donde el Gobierno conmemoró el 1 de mayo, Rau manifestó la necesidad de un mayor plazo del original para presentar indicaciones al proyecto. En sus disposiciones más polémicas dispone eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio y establece una cotización obligatoria por parte del empleador.

“El 15 de junio vamos a presentar indicaciones de ese proyecto. Nos estamos juntando con todos los actores, con la sociedad civil, con los parlamentarios, con los gremios, con las pymes, con los movimientos sindicales, con los trabajadores”, informó Rau.

Ministro abordó el concepto de “emergencia laboral”

También abordó el concepto de “emergencia laboral” por las últimas cifras publicadas sobre el desempleo nacional. Este alcanzó un 8,9% durante este primer trimestre y que para las mujeres llegó al 10%.

“Detrás de cada décima en la tasa de desempleo hay más de 10.000 trabajadores que están saliendo día a día a buscar un empleo”, señaló. Anunció la creación de una mesa técnica de empleo.

“En un mes, no en seis, no en un año, en un mes se recopilarán y recogerán ideas de distintos actores, de distintos ámbitos. Mundo sindical, pymes, academia, fundaciones, grandes empresas, para construir propuestas concretas que complementen el Plan de Reconstrucción Nacional. Que incentiven la creación de empleo formal con énfasis en empleo femenino y reduzcan la informalidad”, enfatizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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