Home Triunfo "mosa aborda la opción del fichaje de alexis: “no estamos pensando..."

Mosa aborda la opción del fichaje de Alexis: “No estamos pensando en eso todavía”

El presidente de Blanco y Negro evitó profundizar sobre el mercado de fichajes y la chance de “repatriar” al tocopillano. Además, detalló el rol que tendrá Jaime Pizarro en cuanto a la gestión del plantel.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Mosa aborda la opción del fichaje de Alexis: “No estamos pensando en eso todavía”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló este domingo previo al partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido, en torno al mercado de fichajes del Cacique.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Colo Colo venció a Coquimbo y quedó como líder exclusi...

Javier Correa se hizo presente con un doblete en el epílogo del partido para que el Cacique derrotara por un cómodo marcador al cuadro pirata, quedando como puntero absoluto del Campeonato Nacional.

Leer mas
Nacional
Día del Trabajador 2026: ¿Cómo funcionará el comercio ...

Debido al feriado irrenunciable, el comercio no podrá funcionar como lo hace normalmente. No obstante, y como es habitual en estos casos, sí habrá algunas excepciones.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: fauna del norte y dónde h...

El norte del país alberga una fauna única, donde sus animales no solo destacan por su belleza, sino también por su importancia dentro de los ecosistemas del altiplano y el desierto.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/