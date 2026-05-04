Mosa aborda la opción del fichaje de Alexis: “No estamos pensando en eso todavía”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló este domingo previo al partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido, en torno al mercado de fichajes del Cacique.
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El presidente de Blanco y Negro evitó profundizar sobre el mercado de fichajes y la chance de “repatriar” al tocopillano. Además, detalló el rol que tendrá Jaime Pizarro en cuanto a la gestión del plantel.
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