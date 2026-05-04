Marcelo Ríos ofrece disculpas luego de incidente en bar de Vitacura: “Es verdad que se me pasaron las copas”

En una nueva polémica se vio envuelto el pasado fin de semana Marcelo “Chino” Ríos, tras protagonizar un incidente en estado de ebriedad en un bar de Vitacura.

Todo ocurrió la noche del sábado pasado, en el local “Taringa”. Tal como se aprecia en un video, el extenista tuvo que ser escoltado por Carabineros a las afueras del recinto.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

Según informó la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, “cerca de las 21:00 horas hubo un procedimiento policial en la comuna de Vitacura, que involucra a Marcelo Ríos”.

“Se encontraba en un conocido local del sector, junto a una mujer que aparentemente era su pareja, y empezaron a discutir, esta discusión subió de tono, levantaron la voz”, añadió.

Asimismo, la comunicadora indicó que “las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores”.

Ríos se disculpa

Después del revuelo que generó el tema y la viralización del video, el propio Ríos utilizó su cuenta de Instagram para pedir disculpas por el incidente. “Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa”, comenzó escribiendo.

“Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí”, sostuvo.

Además, el otrora número 1° del mundo también pidió perdón a su pareja, Tamara Cornejo. “Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”, concluyó.