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Tragedia en Argentina: Chileno muere tras caer a dique mientras pescaba en Mendoza

El accidente ocurrió en el dique Agua del Toro, donde la víctima, de 51 años, se encontraba junto a familiares. Las autoridades argentinas ordenaron peritajes para determinar la causa de la caída del ciudadano chileno.

Leonardo Medina
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Tragedia en Argentina: Chileno muere tras caer a dique mientras pescaba en Mendoza

Un ciudadano chileno, de 51 años, falleció ahogado este domingo, después de caer al dique Agua del Toro en la provincia de Mendoza, Argentina. 

Según informó el medio trasandino, MDZ, la víctima llegó a la Ruta 101 cerca de las 9 de la mañana, junto a su hermano, un niño de 9 años y otros acompañantes.

Luego, alrededor de las 11:30 horas, el sujeto estaba pescando en el lugar, cuando se dirigió al sector de los baños.

En ese momento, el hermano de la víctima escuchó un ruido y constató que el hombre había caído al agua. Posteriormente, se lanzó al agua para intentar rescatarlo, pero no lo consiguió.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar, y personal de Bomberos trabajó con buzos para extraer el cuerpo sin vida del ciudadano chileno. 

Las autoridades argentinas ordenaron peritajes para determinar si la caída sucedió de manera accidental, o si el hombre tuvo una descompensación previamente.

Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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