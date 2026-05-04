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Comenzó el pago del Bono de Invierno para jubilados: ¿Quiénes recibirán los $81.257?

El beneficio se entrega de forma automática junto a la pensión correspondiente al mes de mayo, y para acceder al aporte hay que cumplir con ciertos requisitos.

Leonardo Medina
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Comenzó el pago del Bono de Invierno para jubilados: ¿Quiénes recibirán los $81.257?

Con el inicio del mes de mayo, comenzó el pago del Bono de Invierno 2026 para los pensionados, aporte que busca solventar parte de los gastos que significa esta temporada del año.

El monto del beneficio asciende a $81.257, dinero que se entrega de forma automática junto a la pensión correspondiente a este mes.

Requisitos del Bono de Invierno

Para acceder a la ayuda hay que tener 65 años o más al 1 de mayo. Además, es necesario ser parte de alguno de los siguientes grupos:

  • Pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.
  • Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.
  • Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión, siempre tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $231.440.
  • Beneficiarios(as) de una pensión de reparación de las leyes especiales N° 19.123, N° 19.234, N° 19.992 y N° 20.405.
  • Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.
  • Pensionadas de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

Casos en que no corresponde

Por su parte, existen algunos casos en que no se puede acceder al Bono de Invierno. En este sentido, no tienen derecho al beneficio:

  • Quienes reciban una o más pensiones que, en suma, superen los $231.440. Se incluyen aquí el monto del Beneficio por Años Cotizados (BAC) o de la Compensación por Expectativa de Vida (CEV), que se comenzaron a pagar en enero de 2026.  No se consideran el monto de la PGU ni del Aporte Previsional Solidario de Vejez.
  • Quienes no cumplan uno o más de los requisitos establecidos.

Si cumples los requisitos, el bono te llegará de forma automática junto a tu pensión de mayo. Por lo tanto, no hay que postular ni completar formularios.

Para conocer el detalle de tu pago de mayo, durante este mismo mes puedes descargar tu liquidación con ClaveÚnica o solicitarla por videoatención.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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