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Confirman lluvias esta semana en Santiago y la zona centro-sur: ¿Cuántos milímetros caerán?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile detallaron que las precipitaciones se concentrarán entre este martes y miércoles en varias regiones.

Leonardo Medina
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Confirman lluvias esta semana en Santiago y la zona centro-sur: ¿Cuántos milímetros caerán?

Un sistema frontal comenzará a dejar sus efectos esta semana en la zona centro-sur y la Región Metropolitana, con lluvias y viento que se extenderán en diferentes sectores. 

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitieron una serie de avisos ante el avance de este fenómeno. 

Por un lado, este martes se esperan intensas precipitaciones en las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble. A la vez, habría hasta 55 milímetros (mm) de agua caída en poco tiempo.

Luego, este miércoles, las lluvias llegarían a la Región del Maule, con hasta 35 milímetros en el valle. También, en la Región de O’Higgins, el sistema frontal arribaría en la tarde de esa misma jornada. 

Lluvia en Santiago

En cuanto a Santiago, la DMC indicó que se proyectan entre 10 y 20 mm de lluvia en la Región Metropolitana, aunque en la precordillera podría llegar a entre 20 y 25 mm.

Desde el organismo confirmaron a 24 Horas que las precipitaciones se registrarían entre la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves.

Viento

Junto con las lluvias, el sistema frontal traerá viento de intensidad normal a moderada desde la mañana del lunes. Esto afectará principalmente a áreas cordilleranas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h hacia el miércoles.

En el Maule, las condiciones serán similares, aunque con mayor intensidad en cordillera, donde se esperan ráfagas de hasta 70 km/h durante este lunes. 

Por su parte, en Ñuble y Biobío se anticipan vientos sostenidos con rachas que fluctuarán entre los 40 y 60 km/h en sectores costeros y cordilleranos entre martes y miércoles.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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