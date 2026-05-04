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Reformalizan a Hermosilla por delitos tributarios reiterados

Durante esta jornada, el abogado fue acusado por haber generado entre 2018 y 2019, un perjuicio fiscal de 551 millones de pesos. Cifra que actualizada a 2026 asciende a los 800 millones de pesos.

Patricia Schüller Gamboa
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Reformalizan a Hermosilla por delitos tributarios reiterados

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago reformalizó al abogado Luis Hermosilla por delitos tributarios. Esto tras una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Durante esta jornada, Hermosilla fue acusado por haber generado entre 2018 y 2019, un perjuicio fiscal de 551 millones de pesos. Cifra que actualizada a 2026 asciende a los 800 millones de pesos.

De acuerdo a los antecedentes del caso, en 2018, Hermosilla habría tenido ingresos de 471 millones de pesos. Sin embargo, solo habría declarado 211 millones. En 2019, el abogado habría tenido movimientos por un total de 532 millones, de los cuales habría declarado solo 306 millones.

En la audiencia de reformalización, el tribunal decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra Hermosilla. Además, se dictó un plazo de 60 días para la investigación.

Hermosilla: El SII “comete un grave error”

Tras la audiencia, Hermosilla sostuvo que el SII “comete un grave error” al considerar todos los montos como renta. “No necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo asumido. Hay de una serie circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen”, precisó.

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, afirmó que no se trata de “una declaración con error, es maliciosamente falsa y así lo calificaba el Servicio de Impuesto Interno, que es el organismo encargado de la recaudación tributaria de este país”.

“Por lo tanto, los montos también, si usted los ve a las fechas que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos de una declaración”, recalcó.

Source Teto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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