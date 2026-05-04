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“Bienvenido al mundo”: Cameron Diaz se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años

La noticia fue confirmada por el esposo de la actriz, Benji Madden, quien reveló que el bebé se llama Nautas. “Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos!”, expresó.

Leonardo Medina
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“Bienvenido al mundo”: Cameron Diaz se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años

La actriz estadounidense, Cameron Diaz, se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años, noticia que fue confirmada este lunes por el esposo de la intérprete, Benji Madden (47). 

A través de redes sociales, Madden sorprendió al anunciar el nacimiento del menor, detallando que el bebé fue llamado Nautas.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo”, manifestó de entrada. 

A la vez, expresó: “Bienvenido al mundo, hijo. Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos! ¡estamos disfrutando muchísimo!”.

Diaz y Madden, quien es cantante y productor musical, también son padres de otros dos hijos: Raddix Wildflower (6) y Cardinal (2).

Según consignó Emol, se cree que los tres hijos de la pareja nacieron a través de gestación subrogada. En tanto, la pareja, que se casó en 2015, ha decidido mantener alejados a los niños del foco mediático.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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