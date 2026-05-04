“Bienvenido al mundo”: Cameron Diaz se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años

La actriz estadounidense, Cameron Diaz, se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años, noticia que fue confirmada este lunes por el esposo de la intérprete, Benji Madden (47).

A través de redes sociales, Madden sorprendió al anunciar el nacimiento del menor, detallando que el bebé fue llamado Nautas.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo”, manifestó de entrada.

A la vez, expresó: “Bienvenido al mundo, hijo. Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos! ¡estamos disfrutando muchísimo!”.

Diaz y Madden, quien es cantante y productor musical, también son padres de otros dos hijos: Raddix Wildflower (6) y Cardinal (2).

Según consignó Emol, se cree que los tres hijos de la pareja nacieron a través de gestación subrogada. En tanto, la pareja, que se casó en 2015, ha decidido mantener alejados a los niños del foco mediático.