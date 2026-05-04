Comité político: senadores de RN pidieron al Gobierno poner “orden con urgencia”

El comité político ampliado se llevó a cabo este lunes en La Moneda, en medio de cuestionamientos a la coordinación interna del Gobierno.

Según consignó Radio Cooperativa, la cita fue encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Este fue el primer encuentro entre el Gobierno y los partidos oficialistas tras los reparos a la gestión política y a la relación entre asesores y ministerios.

La senadora y jefa de bancada de RN, María José Gatica, al llegar a la reunión, cuestionó el desorden interno del Gobierno. “Necesitamos orden con urgencia, que se ordene la casa para que podamos avanzar con los distintos proyectos de ley”, indicó.

Gatica criticó filtraciones y descoordinación entre ministerios.

Remarcó que la conducción política debe estar claramente definid. Esto para dar viabilidad a los compromisos del Gobierno. Respaldó a Alvarado y pidió reforzar su autoridad dentro del gabinete, consignó el medio citado.

“El ministro Claudio Alvarado está haciendo el trabajo que le corresponde. Necesitamos que el resto de los ministros comprendan que existe una autoridad encargada de la coordinación ministerial y esa autoridad es precisamente el ministro del Interior”.

Durante el encuentro, el Ejecutivo revisó el avance de su agenda legislativa y abordó materias de reconstrucción y seguridad.