Escuchas telefónicas complican a Kaminski: “Hablan de liquidar o vender propiedades de forma fraudulenta”

Este lunes se reveló un informe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, el cual dio a conocer una conversación telefónica entre Francisco Kaminski y David Israel el 9 de mayo de 2025.

El informe, al cual accedió Emol, fue entregado a la Fiscalía Metropolitana Sur. Todo esto, como parte de la investigación por presunto tráfico de drogas y lavado de activos que involucra a Israel (“Rey David”), vinculado con la automotora Cincar.

Pese a que Kaminski no ha sido formalizado, el documento pone en el foco de la Fiscalía al locutor radial, de acuerdo al citado medio.

En el caso hay cientos de escuchas, incluida una al animador. A la vez, la PDI advierte la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

El informe

El informe establece que “Kaminski llama a David diciéndole que está con Omar, el del banco, y Mario. Están almorzando, le pregunta por sus propiedades, si aún tiene disponible Rapel. David le comenta que tiene Rapel, tiene una panadería con oficina arriba, tiene un departamento y una casa en Las Vizcachas. David comenta que la tasación en Rapel, que son todas arriba de $400 millones, pero que pueden hacer el ‘juego’ que ellos quieran, la casa de Las Vizcachas que está como a $220 o $230, él quiere $160”.

“David le indica que la panadería, una casa con maquinarias y oficinas, que solo en maquinaria tiene $100 millones, esa está tasada en $280 (millones) que el necesita $160 (millones). La panadería la tiene en La Florida, cerca de San José de La Estrella”, añade.

Asimismo, señala que “en la llamada también habla Omar, amigo de Kaminski diciéndole que la panadería y Rapel se la puede liquidar rápido, consultándole después a cuánto le puede dejar Rapel. David dice que en $260 (millones), que la tiene con todo en regla, con rol y recepción final, solo tiene un saldo por un tema tributario con el banco. Indica que eso es porque tiene muchas propiedades, que es para no pagar tanto y no lo puedan ‘cazar’”.

En cuanto a eventuales irregularidades, se sostiene que “David le señala que él tiene una persona que él ‘la está trabajando’. Le tiene 6 meses de renta a tope, le puso un patrimonio, le puso un auto, le tiene boletas retenidas, lo tiene bancarizado, le hace como $4,5 millones bancarizados, diciéndole que si pueden jugar con él y sacarle unos créditos y le meten las propiedades y ahí vemos que hacemos, pero que él está dispuesto a lo que sea”.

“David dice que él prefiere jugar con personas naturales, sacar créditos simultáneos y maquillar el pie. Finalmente queda de mandarle fotos de la panadería y de Rapel, quedan de hablar”, agrega.

Por último, la PDI detalla que “se logra apreciar que Francisco llama a David Israel. Kaminski le comenta que está en un almuerzo con ejecutivos del banco, hablan de las propiedades que mantienen en la actualidad, una panadería en la comuna de La Florida. Hablan de liquidar o vender propiedades de forma fraudulenta”.

“En evidencia uno de los modus operandi”

“A lo que señala David que está dispuesto a a aceptar lo que sea (la persona a ‘la que está trabajando’) y ‘chorree’ para todos lados, es decir que la ganancia se reparta para todos. Seguidamente David les comenta que está bancarizando a una persona natural, con liquidaciones a tope, vehículo, para luego pedir créditos hipotecario, dos créditos, les metemos propiedades, agrega David que refiere a las personas naturales”, menciona.

El informe plantea que “de esta forma, queda en evidencia uno de los modus operandi de la estructura, con respecto a las entidades financieras”.