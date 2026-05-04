Bancada PS acusa “censura” contra el diputado Manouchehri en la Comisión de Hacienda

Desde la bancada del Partido Socialista (PS), acusaron “censura” contra el diputado Daniel Manouchehri. Esto en el marco del debate por el proyecto de Reconstrucción presentada por el Gobierno.

Según consignó Radio Biobío, la situación ocurrió en la Comisión de Hacienda, donde estaba presente el ministro Jorge Quiroz para contestar preguntas. Aunque no integra la instancia, Manouchehri solicitó la palabra. Sin embargo, esta no le fue concedida. “Es segunda vez que no me dan la palabra (…) son unos dictadores”, dijo.

Desde la bancada indicaron que lo ocurrido es “una censura” que representa una vulneración al mismo reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Restringir el uso de la palabra en una sesión de comisión vulnera de forma flagrante lo establecido en el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual garantiza en su artículo 229 que cualquier diputado, incluso no siendo miembro titular de una Comisión, podrá tomar parte en sus discusiones”, indicaron.

Añadieron que se trata de un “atentado” a facultades “para la adecuada representación ciudadana, generando un pésimo precedente para el futuro”, consignó Biobío.

“Impedir el debate informado, limitar la deliberación al interior del Congreso o intentar avanzar en la votación de un proyecto sin la intervención de todos los actores sociales e institucionales debilita la legitimidad del proceso legislativo, daña la confianza pública y la democracia”, advirtieron.