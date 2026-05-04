Ministro Arrau anuncia búsqueda de recintos carcelarios fuera de áreas urbanas

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó que el Gobierno prepara un plan de infraestructura penitenciaria que busca superar las 20.000 nuevas plazas. Esto en respuesta a un déficit estimado en 30.000.



“Queremos lanzar un plan de infraestructura penitenciaria atómico”, afirmó en Desde la Redacción de La Tercera.



Consultado sobre la posibilidad de construir un nuevo recinto en la comuna de Santiago, el secretario de Estado descartó esa opción. “Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas”, señaló. Subrayó que el objetivo es reducir el impacto urbano y acelerar la ejecución de los proyectos.



Arrau explicó que la estrategia contempla aprovechar cárceles con espacio disponible y sin grandes complejidades regulatorias. “Tengo que ser efectivo en esto, yo no puedo estar 20 años esperando un cambio de un plano regulador”, advirtió.



El ministro destacó que la nueva normativa permite agilizar los procesos. “Una ley que existe hace poco nos permite un fast track. Puedo evitar el estudio de impacto ambiental y tengo un silencio positivo para los permisos sectoriales de 30 o 60 días”, detalló.



Agregó que el plan contempla incorporar construcción industrializada, siguiendo experiencias internacionales. “Estamos trabajando en este convenio, que nos facilite incorporar construcción industrializada, que sea utilizada en Argentina, en México, en cárceles de alta seguridad. Hemos estado mirando esa experiencia”, indicó.



Arrau insistió en que la prioridad es aumentar la capacidad penitenciaria sin demoras. “Estamos buscando lugares donde podamos avanzar rápido en esto, porque no podemos seguir esperando 20 años”, concluyó.