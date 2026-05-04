Home Nacional "ministro arrau anuncia búsqueda de recintos carcelarios fuera de ..."

Ministro Arrau anuncia búsqueda de recintos carcelarios fuera de áreas urbanas

El titular de Obras Públicas dijo que la estrategia contempla aprovechar cárceles con espacio disponible y sin grandes complejidades regulatorias. “Tengo que ser efectivo en esto, yo no puedo estar 20 años esperando un cambio de un plano regulador”, advirtió.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ministro Arrau anuncia búsqueda de recintos carcelarios fuera de áreas urbanas

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó que el Gobierno prepara un plan de infraestructura penitenciaria que busca superar las 20.000 nuevas plazas. Esto en respuesta a un déficit estimado en 30.000.

“Queremos lanzar un plan de infraestructura penitenciaria atómico”, afirmó en Desde la Redacción de La Tercera.

Consultado sobre la posibilidad de construir un nuevo recinto en la comuna de Santiago, el secretario de Estado descartó esa opción. “Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas”, señaló. Subrayó que el objetivo es reducir el impacto urbano y acelerar la ejecución de los proyectos.

Arrau explicó que la estrategia contempla aprovechar cárceles con espacio disponible y sin grandes complejidades regulatorias. “Tengo que ser efectivo en esto, yo no puedo estar 20 años esperando un cambio de un plano regulador”, advirtió.

El ministro destacó que la nueva normativa permite agilizar los procesos. “Una ley que existe hace poco nos permite un fast track. Puedo evitar el estudio de impacto ambiental y tengo un silencio positivo para los permisos sectoriales de 30 o 60 días”, detalló.

Agregó que el plan contempla incorporar construcción industrializada, siguiendo experiencias internacionales. “Estamos trabajando en este convenio, que nos facilite incorporar construcción industrializada, que sea utilizada en Argentina, en México, en cárceles de alta seguridad. Hemos estado mirando esa experiencia”, indicó.

Arrau insistió en que la prioridad es aumentar la capacidad penitenciaria sin demoras. “Estamos buscando lugares donde podamos avanzar rápido en esto, porque no podemos seguir esperando 20 años”, concluyó.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Bancada PS acusa “censura” contra el diputado Manouche...

Según consignó Radio Biobío, la situación ocurrió en la Comisión de Hacienda, donde estaba presente el ministro Jorge Quiroz para contestar preguntas. Aunque no integra la instancia, Manouchehri solicitó la palabra. Sin embargo, esta no le fue concedida. “Es segunda vez que no me dan la palabra (…) son unos dictadores”, dijo.

Leer mas
Nacional
Naufraga embarcación en Vichuquén: dos fallecidos, una...

Según consignó 24Horas, los trabajos de los equipos de emergencia se centran en la búsqueda del cuarto tripulante de la lancha “Mateo Sebastián”, que sufrió un accidente en plena faena.

Leer mas
Triunfo
Alexis se viste de héroe y le da un triunfo clave al S...

El chileno saltó desde el banco y tardó apenas cinco minutos para anotar y darle la victoria a su equipo sobre Real Sociedad, resultado que los sacó de la zona de descenso. Gabriel Suazo estuvo presente durante los 90 minutos en el cuadro blanquirrojo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/