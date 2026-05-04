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Naufraga embarcación en Vichuquén: dos fallecidos, una persona desaparecida y otra rescatada

Según consignó 24Horas, los trabajos de los equipos de emergencia se centran en la búsqueda del cuarto tripulante de la lancha “Mateo Sebastián”, que sufrió un accidente en plena faena.

Patricia Schüller Gamboa
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Naufraga embarcación en Vichuquén: dos fallecidos, una persona desaparecida y otra rescatada

Una embarcación pesquera artesanal sufrió un accidente en las costas de Vichuquén, Región del Maule. A raíz del hecho hay dos fallecidos, una persona desaparecida y una rescatada.

Según consignó 24Horas, los trabajos de los equipos de emergencia se centran en la búsqueda del cuarto tripulante de la lancha “Mateo Sebastián”, que sufrió un accidente en plena faena.

Quienes se encuentran trabajando en el rastreo del pescador faltante comentaron que las condiciones son adversa. Esto por el estado del mar y la densa niebla en el sector.

Respecto del sobreviviente, este fue trasladado hasta un centro asistencia en Vichuquén, hasta donde llegó con signos de hipotermia.

La PDI del Maule informó recientemente en su cuenta de X su llegada al lugar para investigar la situación.

“La Brigada de Homicidios de Curicó, por disposición de Fiscalía del Maule, concurre a realizar el trabajo investigativo ante el fallecimiento de dos pescadores, luego de volcarse su embarcación en el sector Llico – Duao, entre las comunas de Vichuquén y Licantén”, reportó.

Source Texto: La Nación/Foto: X TVN
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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