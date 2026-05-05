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Joven de 20 años es acribillado en Independencia: Lo persiguieron hasta matarlo

El ataque ocurrió pasada la una de la madrugada en calle Escanilla con Colón, donde la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos a bordo de un vehículo que comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en el mismo lugar. Luego, se dieron a la fuga.

Patricia Schüller Gamboa
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Joven de 20 años es acribillado en Independencia: Lo persiguieron hasta matarlo

Un joven de unos 20 años fue asesinado a balazos la madrugada de este martes en la vía pública en la comuna de Independencia, Región Metropolitana. Al parecer, la víctima fue perseguida por varios metros por los homicidas mientras le disparaban, ya que la cuadra quedó con numerosa evidencia balística.

El ataque ocurrió pasada la una de la madrugada en calle Escanilla con Colón, donde la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos a bordo de un vehículo. Estos comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en el mismo lugar. Luego, se dieron a la fuga.

Por la características del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI. La fiscal ECOH, Marcela Adasme, confirmó que al parecer la víctima fue perseguida por los agresores para dispararle.

“Es una posibilidad, teniendo en cuenta que la evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá”, señaló la fiscal.

“Hay múltiple evidencia balística”

El comisario Marcelo Navarro, de la BH Centro Norte, indicó que “en circunstancias que la víctima transitaba por la calle es abordada por sujetos desconocidos. Quienes premunidos con armas de fuego le efectúan múltiples disparos y cae al suelo”.

Añadió que “hay múltiple evidencia balística en el lugar, alrededor de 20 a 25 disparos. Podría haber más de un arma pero eso va a ser materia de la investigación”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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