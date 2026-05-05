Home Nacional "alcalde de san bernardo cuestiona al gobierno por la inexistencia..."

Alcalde de San Bernardo cuestiona al Gobierno por la inexistencia de un plan de seguridad

Christopher White (PS), en conversación con Radio Cooperativa, dijo que “se había generado un ambiente de expectativa súper importante a propósito de conceptos como ‘Gobierno de emergencia’ y ‘(la adopción de) medidas de emergencia’. Y la verdad es que lo que uno ve es un Gobierno de emergencia cero a partir del 11 de marzo, o un Gobierno en ‘modo avión'”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Alcalde de San Bernardo cuestiona al Gobierno por la inexistencia de un plan de seguridad

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), en conversación con Radio Cooperativa, cuestionó a La Moneda por la inexistencia de un plan de seguridad.

El jefe comunal dijo que “se había generado un ambiente de expectativa súper importante a propósito de conceptos como ‘Gobierno de emergencia’ y ‘(la adopción de) medidas de emergencia’. Y la verdad es que lo que uno ve es un Gobierno de emergencia cero a partir del 11 de marzo. O un Gobierno en ‘modo avión'”.

White sostuvo que “cuando uno ve que la discusión (sobre seguridad) está dimensionada en cosas particulares y personales, como un problema (de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert) con la jefatura de la PDI. Y no respecto a acciones concretas que la comunidad diariamente nos exige, es difícil no estar de acuerdo con lo que todo el mundo está planteando. Que la verdad pareciera ser un desgobierno en materia de seguridad, que, sin duda, es la prioridad número uno para todos los chilenos”.

“Eso finalmente es lo que nos impulsa a levantar la voz”

El alcalde añadió que “eso finalmente es lo que nos impulsa a levantar la voz haber solicitado ayer (lunes) en la Comisión de Seguridad poder conversar estas cosas. Y la verdad es que hay una sensación transversal de que hace falta un plan en esta materia”.

El alcalde también fustigó “la incoherencia en la práctica” que lleva a cabo el Gobierno en materia comunicacional. Esto a su juicio también repercute en la agenda de seguridad.

Christopher White al ser requerido cómo la inflación complejiza el tratamiento de dicho fenómeno, sostuvo. “Eso también apunta a un tema de incoherencia en la práctica de lo que uno está observando”. 

“Gran parte de este Gobierno, en el gobierno anterior (de Boric), criticó bastante el concepto refundacional o de retroexcavadora. Y hoy día está haciendo exactamente lo que criticó”, explicó, consignó Cooperativa.

“Pareciera ser que están jugando al Monopoly”

El jefe comunal de San Bernardo también abordó lo que ocurre en el Segundo Piso. “Cuando uno ve el Segundo Piso de La Moneda, pareciera ser que están jugando al Monopoly, a propósito de poner piezas para allá, piezas para acá. Pero la gente y sus preocupaciones pasan a un segundo plano. De hecho, hay gente de la misma coalición del Gobierno que ha dicho que la estrategia de haber subido los aranceles de la bencina de la manera que la subieron fue un error”.

Añadió que “podíamos perfectamente haber generado una estrategia distinta y, en el fondo, no hacerle sentir a la gente más vulnerable las consecuencias de esto (…). En los sectores más vulnerables, donde hay gente que para poder sobrevivir va a una feria a hacer cola a fin de juntar las dos lucas para poder subsistir el día. Está al frente un jefe narco que también le está ofreciendo todos los días ayuda y colaboración para sostener a sus hijos”.

White sostuvo en el medio citado. “Entonces, ahí hay una pelea que se está perdiendo hoy día en el territorio, y donde los delincuentes van 10, 15 metros más adelante. Actualmentre, salir a delinquir es fácil: de 10 casos, la probabilidad que te atrapen es una. Entonces, en los otros nueve puedes salir y no te va a pasar nada, porque no tienes policías ni infraestructura para que te puedan sorprender. Por lo tanto, la sensación que hay es que, efectivamente, nosotros estamos muy sobrepasados”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Hombre sufre “encerrona” en Providencia: Le dispararon...

El asalto se registró a las 22 horas en calle Eduardo Munita Quiroga, en momentos en que el afectado llegaba de visita donde unos amigos. Se presume que estaba siendo seguido en otro móvil. La víctima fue bajada a la fuerza de su station wagon Suzuki y en momentos en que se resistía al atraco, uno de los delincuentes le disparó a corta distancia con el subfusil.

Leer mas
Nacional
Joven de 20 años es acribillado en Independencia: Lo p...

El ataque ocurrió pasada la una de la madrugada en calle Escanilla con Colón, donde la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos a bordo de un vehículo que comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en el mismo lugar. Luego, se dieron a la fuga.

Leer mas
Internacional
Premios Pulitzer 2026 distinguió a The Washington Post...

El jurado otorgó el galardón de Servicio Público, el más prestigioso del certamen, a la cabecera estadounidense por una serie de trabajos que analizaron la reestructuración del aparato federal durante el actual mandato de Trump. Así como sus consecuencias en la gestión pública y en el funcionamiento de agencias clave del gobierno.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/