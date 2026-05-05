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Encuentros con Desbordes y la familia Piñera Morel: La agenda de Patricia Bullrich en su paso por Chile

La senadora argentina y exministra de Seguridad realizó diversas actividades en su estancia en nuestro país, previo a su regreso este martes a la nación vecina.

Leonardo Medina
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Encuentros con Desbordes y la familia Piñera Morel: La agenda de Patricia Bullrich en su paso por Chile

Una agenda con diferentes actividades ha tenido en nuestro país la senadora y exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien se encuentra de visita en Chile. 

Previo a su regreso a la nación vecina, que se concretaría en la tarde de este miércoles, la parlamentaria participó en diversos encuentros. 

Reunión con Mario Desbordes

Este lunes, Bullrich tuvo una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para coordinar una agenda conjunta en seguridad.

En su cuenta de X, la exministra indicó que, junto a Desbordes, coincidieron en que “el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece”.

“Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos. Ese es el camino”, sostuvo.

Familia Piñera Morel

Más tarde, la senadora formó parte del encuentro “Colaboración Transnacional para Enfrentar los Desafíos de América Latina”, organizado por la Escuela de Gobierno UC. 

Asimismo, en esta instancia tuvo la oportunidad de compartir con la familia Piñera Morel. A través de redes sociales, publicó fotografías de la actividad. 

“Gracias a la Escuela de Gobierno UC y a la iniciativa UC (…) por impulsar estos espacios para compartir experiencias con alumnos que se están formando”, sostuvo. 

A la vez, expresó que “le agradezco a Cecilia Morel, Magdalena Piñera, Andrea Repetto y a la Fundación Sebastián Piñera por la invitación a exponer en Santiago de Chile”. 

“Cuando países hermanos como Argentina y Chile trabajan juntos, con firmeza y decisión, pueden enfrentar al crimen organizado y recuperar el orden en toda la región”, subrayó.

En tanto, este martes, previo a su regreso, Bullrich formaría parte del panel “La otra mirada a la geopolítica”, organizado por la plataforma “La Otra Mirada”.

Además de la parlamentaria trasandina, en el encuentro participará el académico de Harvard y experto en geopolítica, Chris Miller, autor del libro “Chip War”. Según consignó Emol, el evento busca promover una reflexión sobre los desafíos globales y su impacto en la región.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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