Home Nacional "ordenan traslado de perros rottweiler que atacaron a hombre de 82..."

Ordenan traslado de perros rottweiler que atacaron a hombre de 82 años en Laguna Verde

En la audiencia, la Fiscalía de Valparaíso imputó a la hija del dueño de los canes por cuasidelito de descuido culpable de animales feroces. Con resultado de lesiones leves y graves. Luego, quedó en libertad. Sin embargo, el tribunal ordenó que los perros deben ser inscritos en el Registro Nacional de Mascotas, esterilizados y trasladados a un sitio que cumpla con las características de resguardo para este tipo de raza.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ordenan traslado de perros rottweiler que atacaron a hombre de 82 años en Laguna Verde

El Juzgado de Garantía de Valparaíso ordenó el traslado de los perros rottweiler que atacaron a hombre de 82 años en Laguna Verde. La hija del dueño de los canes fue formalizada por estar a cargo de los animales.

En la audiencia, la Fiscalía de Valparaíso imputó a Alicia Vega por cuasidelito de descuido culpable de animales feroces. Con resultado de lesiones leves y graves. Luego, quedó en libertad.

Sin embargo, el tribunal ordenó que los perros deben ser inscritos en el Registro Nacional de Mascotas, esterilizados y trasladados a un sitio que cumpla con las características de resguardo para este tipo de raza.

En tanto, la víctima se mantiene en estado grave luego de ser atacado por al menos ocho perros rottweiler. El dueño de los canes se encuentra en prisión preventiva por otra causa

Además, la Fiscalía consignó en la audiencia que el pasado 14 de abril los mismos perros atacaron a una pareja que transitaba por el lugar, quienes pudieron arrancar a tiempo.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidenta de RN: “Las formas del ministro Poduj...

Andrea Balladares, en conversación con Tele13 Radio, dijo que el titular de Vivienda “tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda para las familias en Chile, la reconstrucción. Y por su forma, terminamos más hablando de lo que dice que de lo que se está haciendo”.

Leer mas
Nacional
Encuentros con Desbordes y la familia Piñera Morel: La...

La senadora argentina y exministra de Seguridad realizó diversas actividades en su estancia en nuestro país, previo a su regreso este martes a la nación vecina.

Leer mas
Triunfo
“Somos una sociedad aparte”: La U se defendió tras all...

Jorge Arredondo, abogado del club, aseguró que la orden ejecutada por la policía “no empaña lo deportivo”. Desde la Fiscalía, en tanto, justificaron el procedimiento.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/