Ordenan traslado de perros rottweiler que atacaron a hombre de 82 años en Laguna Verde

El Juzgado de Garantía de Valparaíso ordenó el traslado de los perros rottweiler que atacaron a hombre de 82 años en Laguna Verde. La hija del dueño de los canes fue formalizada por estar a cargo de los animales.



En la audiencia, la Fiscalía de Valparaíso imputó a Alicia Vega por cuasidelito de descuido culpable de animales feroces. Con resultado de lesiones leves y graves. Luego, quedó en libertad.



Sin embargo, el tribunal ordenó que los perros deben ser inscritos en el Registro Nacional de Mascotas, esterilizados y trasladados a un sitio que cumpla con las características de resguardo para este tipo de raza.



En tanto, la víctima se mantiene en estado grave luego de ser atacado por al menos ocho perros rottweiler. El dueño de los canes se encuentra en prisión preventiva por otra causa



Además, la Fiscalía consignó en la audiencia que el pasado 14 de abril los mismos perros atacaron a una pareja que transitaba por el lugar, quienes pudieron arrancar a tiempo.