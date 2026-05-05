Presidenta de RN: “Las formas del ministro Poduje hoy día no son las correctas”

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, abordó la relación de Chile Vamos con el ministro de Vivienda, Iván Poduje.



En conversación con Tele13 Radio, Balladares manifestó que “con el ministro Poduje fue una situación compleja la semana pasada. No solo con nosotros, sino con varios parlamentarios más, con otros ministros”.



“Creo que las formas del ministro Poduje hoy día no son las correctas. En la vida y en la política las formas importan y creo que eso, de nuevo, ha generado problemas al Gobierno. Lo enreda a él en su gestión, lo que creo que es muy malo”, recalcó.



La timonel de RN sostuvo que el titular de Vivienda “tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda para las familias en Chile, la reconstrucción. Y por su forma, terminamos más hablando de lo que dice que de lo que se está haciendo”.



Balladares afirmó que Poduje “genera un entorpecimiento y puede generar que esto finalmente haga que la gestión se vea ralentizada. Que no se puedan hacer las cosas con la celeridad que se necesita en algo tan sensible como vivienda”.



En cuanto a las tensiones en el último Comité Político, la timonel de RN dijo que no estuvo “en la parte polémica, yo estuve en la parte más técnica de revisión de los proyectos y en lo que estábamos”.



Pese a ello, aseguró que “esto ya lleva días de mucha discusión pública. Creo que efectivamente cuando las diferencias o conflictos generan este nivel de ruido y opacan la acción del Gobierno, es un minuto en que hay que tomar acciones”.