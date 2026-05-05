Secretario de Defensa de EEUU afirma que la tregua sigue, pero pide “prudencia” a Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aclaró este martes que la tregua no ha acabado pese a la última oleada de ataques perpetrados por las fuerzas iraníes contra Emiratos Árabes Unidos. Pidió a Teherán “actuar con prudencia”.



“El alto el fuego no ha acabado (…) En última instancia, será el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump, quien tome la decisión sobre si algo escala hasta el punto de convertirse en una violación del alto el fuego”, indicó en una rueda de prensa.



En este sentido, instó a Irán a “actuar con prudencia” después de que las autoridades emiratíes denunciaran el lunes un ataque con drones procedente de Irán contra instalaciones petroleras en Fuyaira. Y otro contra un buque vinculado a la petrolera Abu Dhani National Oil Company (Andoc) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz.

Las autoridades emiratíes interceptaron cerca de 20 proyectiles



Las autoridades emiratíes interceptaron cerca de 20 proyectiles iraníes. Si bien Trump restó importancia a lo sucedido en la víspera. “La mayoría fueron derribados”, dijo. Agregó que los proyectiles no causaron daños importantes.



Con respecto a la iniciativa “humanitaria” llamada ‘Proyecto Libertad’ para facilitar la salida de los barcos atrapados en el Golfo Pérsico, Hegseth detalló que se trata de una misión de carácter “defensivo” y “temporal”. Cuyo objetivo es proteger a embarcaciones “inofensivas” de la “agresión iraní”.



“Las fuerzas estadounidenses no necesitarán entrar en aguas o espacio aéreo iraníes. No es necesario”, sostuvo. Añadió que pese a que Washington no busca una confrontación con Teherán, si sus fuerzas atacan a sus tropas o a buques mercantes “inofensivos” se enfrentarán a una potencia de fuego “contundente” y “devastadora”.



No obstante, Hegseth manifestó su preferencia de que sea una “operación pacífica”. “Pero estamos preparados para defender a nuestra gente, nuestros barcos, nuestras aeronaves y esta misión sin dudarlo”, reiteró. Aseguró que las aguas internacionales “pertenecen a todas las naciones” y que Teherán “no tiene derecho” a cobrar peajes o a controlarlas.



“Dos buques mercantes estadounidenses, junto con destructores estadounidenses, ya han transitado el estrecho sin contratiempos, demostrando que la ruta está despejada. Sabemos que a los iraníes les avergüenza este hecho. Afirman controlar el estrecho; no lo controlan”, añadió.



Sus palabras se producen después de que las autoridades iraníes hayan tachado este martes de “falsa” la afirmación del Ejército de Estados Unidos de que sus fuerzas han neutralizado seis lanchas rápidas iraníes. Esto en la operación de Washington para facilitar la salida de buques del estrecho.