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Sheinbaum apunta contra Díaz Ayuso por reivindicación de Hernán Cortés en México: “Destinados a la derrota…”

La mandataria mexicana, sin nombrar directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuestionó a esta última por la reivindicación de la conquista española y la figura de Hernán Cortés.

Leonardo Medina
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Sheinbaum apunta contra Díaz Ayuso por reivindicación de Hernán Cortés en México: “Destinados a la derrota…”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este martes a su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la reivindicación de Hernán Cortés y la conquista española.

Previamente, este lunes, Díaz Ayuso participó en un acto en Ciudad de México, donde rindió homenaje a figuras como la de Cortés o la reina Isabel la Católica. 

Según consignó Emol, la dirigente del Partido Popular español defendió la conquista y el “mestizaje”, apuntando a que son elementos positivos de la historia compartida entre España y México.

Bajo este contexto, Sheinbaum, durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el estado de Puebla, cuestionó a Díaz Ayuso, aunque no la mencionó directamente.

“A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota”, sostuvo. 

En la misma línea, indicó: “Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”. 

Cabe destacar que la visita de Díaz Ayuso provocó protestas de colectivos indígenas. Estos grupos denunciaron la exaltación de Cortés y exigieron una disculpa por los abusos ocurridos durante la colonización.

En tanto, Díaz Ayuso defendió a la conquista como parte de un legado común, y también criticó las narrativas que, en su opinión, fomentan el “odio”. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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