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Poduje se reúne con Kast y descarta llamado al orden

El titular de Vivienda, al ser consultado por los medios, negó que haya existido un “llamado al orden” e hizo una autocrítica. “Siempre uno puede mejorar las formas”, indicó, consignó Radio Biobío.

Patricia Schüller Gamboa
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Poduje se reúne con Kast y descarta llamado al orden

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegó este martes a La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast.

El secretario de Estado, al ser consultado por los medios, negó que haya existido un “llamado al orden” e hizo una autocrítica. “Siempre uno puede mejorar las formas”, fue parte de lo que dijo, consignó Radio Biobío.

Poduje remarcó que “fue una muy buena reunión con el Presidente y definiendo tareas para la próxima semana, que vamos a tener que avanzar sobre varios temas prioritarios”, indicó.

“Fue una conversación muy amena con el Presidente”

Aseguró que “no, no hubo llamado (al orden). Fue una conversación muy amena con el Presidente (…) de trabajo. Y yo muy alineado con las indicaciones y los lineamientos que tiene el Presidente para esta fase en que estamos, Particularmente lo que es respecto a la reconstrucción”.

“Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo. Que no se afecte el proyecto que tenemos (…) y siempre uno tiene que mejorar”, complementó luego.

 “Creo que siempre uno tiene que mejorar las formas cuando estas formas no son correctas y yo soy el primero en reconocerlo si es que no ha sido así. Lo importante es el trabajo, el compromiso con el presidente y con el proyecto que tiene él”, reiteró.

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Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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