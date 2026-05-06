Seguro de Cesantía: Revisa cómo cobrarlo de manera online

Uno de los beneficios a los que pueden acceder las personas que se encuentran sin empleo, es el Seguro de Cesantía, el cual está a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

La ayuda está dirigida a quienes han tenido un contrato que se rige por el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública. También, la reciben las trabajadoras o trabajadores de casa particular.

Cada afiliado a la AFC tiene una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), que se financia con el 3% de sus remuneraciones imponibles. En caso de quedar cesante, podrás retirar el dinero con giros mensuales.

A la vez, tras aprobarse la solicitud, el primer pago se realiza al cumplirse 30 días corridos desde el término del contrato.

¿Cómo cobrarlo de manera online?

El trámite para solicitar el Seguro de Cesantía se puede hacer de manera online y sencilla, evitando tener que hacer largas filas.

Dicho proceso se realiza en el sitio oficial de la AFC, ingresando a la sucursal virtual con tu RUT. En concreto, hay que seguir los siguientes pasos:

Accede a la Sucursal Virtual con Clave Única o clave AFC

Ingresa el código que recibirás en tu correo (si usas Clave Única)

Revisa tu saldo disponible

Haz clic en “Cobrar Seguro de Cesantía”

Completa los datos según tu finiquito o documento de término

Adjunta el documento si corresponde

Asimismo, es necesario validar los datos personales y seleccionar la modalidad en la que se desea recibir el dinero.

En paralelo, se debe confirmar la identidad de la persona con la cédula vigente y el sistema de reconocimiento facial de la plataforma.

Cabe destacar que hay tener ciertos documentos a mano para realizar y completar el trámite, tales como: