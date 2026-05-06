Home DATO ÚTIL "seguro de cesantía: revisa cómo cobrarlo de manera online..."

Seguro de Cesantía: Revisa cómo cobrarlo de manera online

El beneficio, que está a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), busca ayudar a los trabajadores en caso de quedar sin empleo, a través de la entrega de un pago mensual.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Seguro de Cesantía: Revisa cómo cobrarlo de manera online

Uno de los beneficios a los que pueden acceder las personas que se encuentran sin empleo, es el Seguro de Cesantía, el cual está a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). 

La ayuda está dirigida a quienes han tenido un contrato que se rige por el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública. También, la reciben las trabajadoras o trabajadores de casa particular.

Cada afiliado a la AFC tiene una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), que se financia con el 3% de sus remuneraciones imponibles. En caso de quedar cesante, podrás retirar el dinero con giros mensuales.

A la vez, tras aprobarse la solicitud, el primer pago se realiza al cumplirse 30 días corridos desde el término del contrato.

¿Cómo cobrarlo de manera online?

El trámite para solicitar el Seguro de Cesantía se puede hacer de manera online y sencilla, evitando tener que hacer largas filas. 

Dicho proceso se realiza en el sitio oficial de la AFC, ingresando a la sucursal virtual con tu RUT. En concreto, hay que seguir los siguientes pasos:

  • Accede a la Sucursal Virtual con Clave Única o clave AFC
  • Ingresa el código que recibirás en tu correo (si usas Clave Única)
  • Revisa tu saldo disponible
  • Haz clic en “Cobrar Seguro de Cesantía”
  • Completa los datos según tu finiquito o documento de término
  • Adjunta el documento si corresponde

Asimismo, es necesario validar los datos personales y seleccionar la modalidad en la que se desea recibir el dinero. 

En paralelo, se debe confirmar la identidad de la persona con la cédula vigente y el sistema de reconocimiento facial de la plataforma.

Cabe destacar que hay tener ciertos documentos a mano para realizar y completar el trámite, tales como: 

  • Cédula de identidad vigente.
  • Finiquito u otro documento de término de relación laboral, como puede ser la carta de renuncia o de despido.
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Salud llama a reforzar vacunación contra la influenza:...

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, destacó que el proceso ha mostrado avances, pero aún existen brechas importantes en grupos de riesgo. “La meta era contar con un 50% de cobertura en abril y estamos en un 61%. En mayo debemos tener un 70% de avance”, señaló.

Leer mas
Nacional
Preocupación por el ausentismo escolar en La Florida: ...

La iniciativa es parte de un programa de la Corporación Municipal de la comuna y se realizará entre mayo y octubre, enfocada en niños y niñas desde séptimo básico hasta cuarto medio. Contarán nuevamente con la participación de Efraín Reeve Barría, más conocido como El Menor, figura icónica de la escena del rap improvisado nacional e internacional. Fue ganador de la última edición de RedBull Batalla 2026.

Leer mas
Vanguardia
Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pion...

El empresario construyó un influyente imperio de medios y revolucionó el panorama informativo mundial, tras el lanzamiento en 1980 de CNN, primer canal de noticias las 24 horas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/