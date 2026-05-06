Steinert sobre operativo en Temucuicui: Responde a un trabajo de inteligencia “realizado con mucha dedicación y profesionalismo”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió este miércoles desde el Congreso Nacional al operativo policial realizado durante la madrugada en la comunidad de Temucuicui, Región de La Araucanía.

En la oportunidad pidió “paciencia” a la ciudadanía en materias de seguridad.



El operativo, encabezado por Carabineros en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo del Ejército, dejó cinco detenidos. Tres con órdenes vigentes por atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur y dos por infracción a la ley de drogas. Se trataría de una de las mayores intervenciones en el sector desde 2023.

“Los resultados son exitosos”

Según consignó Emol, Steinert destacó que el operativo responde a un trabajo de inteligencia “realizado con mucha dedicación y profesionalismo”, subrayando que “los resultados son exitosos”.

Añadió que “tenemos cinco detenidos, tres hombres y dos mujeres, que pasan a control de detención en atención a la investigación realizada desde 2025 por delitos de robo con violencia, incendio y disparos injustificados”.

No hubo funcionarios lesionados



La secretaria de Estado indicó que no hubo funcionarios lesionados, pese a que se registraron disparos e impactos balísticos en vehículos blindados. “Esto demuestra que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional”, afirmó.



La ministra insistió en la necesidad de dar tiempo al trabajo de las autoridades. “No obstante solicitar paciencia a la comunidad, esta se pide realizando un trabajo concreto, día a día, noche a noche”, indicó, consigno el medio citado.

