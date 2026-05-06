Salud llama a reforzar vacunación contra la influenza: meta es alcanzar 70% de cobertura en mayo

En el marco de la campaña de invierno, autoridades de salud reforzaron el llamado a la población a vacunarse contra la influenza, con el objetivo de alcanzar un 70% de cobertura durante mayo.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, destacó que el proceso ha mostrado avances, pero aún existen brechas importantes en grupos de riesgo. “La meta era contar con un 50% de cobertura en abril y estamos en un 61%. En mayo debemos tener un 70% de avance”, señaló.

Actualmente, más de 6 millones de personas ya han sido inmunizadas, aunque persiste preocupación por la baja cobertura en personas mayores, niños pequeños y embarazadas. Segmentos donde el avance ha sido menor al esperado.

Desde el Ministerio de Salud recalcan que alcanzar altos niveles de vacunación es clave, Considerando que para una protección efectiva se requiere llegar a cerca del 85% de la población objetivo.

Desde el mundo académico, especialistas enfatizan que la vacunación no solo protege a nivel individual, sino que también reduce la circulación del virus en la comunidad.

“Cuando aumenta la cobertura de vacunación disminuye la transmisión del virus”

Evelyn Pallero, doctora y académica de la Universidad del Alba, explicó que “la vacunación contra la influenza es una de las herramientas más efectivas para disminuir hospitalizaciones y complicaciones graves. Especialmente en grupos de riesgo”.

“Cuando aumenta la cobertura de vacunación, disminuye la transmisión del virus, lo que permite evitar brotes más intensos durante el invierno”, destaca la experta.

La docente de la Universidad del Alba también profundizó en el impacto en el sistema de salud. “Una alta tasa de vacunación ayuda a evitar la sobrecarga de los servicios de urgencia, algo especialmente relevante en los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias”.

“Vacunarse no solo es una decisión personal, también es una medida de protección colectiva. Mientras más personas estén vacunadas, menor es la probabilidad de que el virus se propague”, puntualizó.

Frente a este escenario, el llamado a los grupos rezagados es esencial. “Es fundamental que ancianos, niños y embarazadas acudan lo antes posible a vacunarse, porque son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves”.

El llamado se da en un contexto en que se aproxima el invierno, periodo en que aumentan significativamente las enfermedades respiratorias como influenza, bronquitis y neumonía. Esto eleva la presión sobre la red asistencial.

Por ello, autoridades y expertos coinciden en que acelerar la vacunación durante mayo será clave para enfrentar de mejor manera la temporada invernal.